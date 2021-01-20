Астролог рассказал, кто из знаков зодиака умеет хранить тайны, а кто отличается любовью к сплетням

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Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть на звезды и прислушиваться к их советам. Через три дня мир будет отмечать Праздник слухов. В честь этого «Вечерка» с астрологом выясняет, кто из знаков зодиака умеет хранить тайны, а кто отличается любовью к сплетням.

Овен

Овны умеют хранить тайны и делают это тщательно и честно. Правда, ровно до тех пор, пока в дружеских отношениях с человеком. Как только происходит конфликт, Овны с чистой душой выкладывают окружающим все в мельчайших деталях без всякого зазрения совести. А так как конфликтуют они с окружающими часто, то и секреты других частенько становятся достоянием посторонних.

Телец

Это один из самых верных и умеющих держать язык за зубами знаков. Выведать у них тайну — целая спецоперация. Даже если что-то расскажет, то не до конца, потому что дружба и доверие важнее. И пусть Телец оказался в спорной ситуации, где нужно совершить сложный моральный выбор, он предпочтет не вмешиваться в инцидент. Правда, по его мнению, все равно вскроется, а репутация и личные отношения дороже.

Близнецы

Близнецы часто прокалываются на сплетничестве. Во-первых, им все рассказывают, во-вторых, они не понимают, где грань между тайной и обычной болтовней о жизни. Поэтому частенько оказываются в глупых ситуациях. Ляпнули случайно, огребают со всех сторон. Правда, на них долго не обижаются, ведь с Близнецами так интересно болтать и обсуждать секреты других.

Рак

Раки производят впечатление людей, которым можно довериться и все рассказать. Они умеют располагать и имеют неплохие психологические способности. К счастью, окружающим не о чем беспокоиться. Раки не из болтливых, поэтому тайна останется за семью печатями, даже если самому Раку придется из-за этого морально страдать. Но доверие для них важнее.

Лев

У Львов нет проблем с хранением секретов окружающих. По одной простой причине: их голова постоянно занята какими-то вопросами, проблемами, самим собой. Места для чужих тайн почти нет, так что Львы слушают и быстро все забывают. Из-за этого они как раз и могут сболтнуть случайно что-то или пустить слух, просто запамятовав, что эта информация не для окружающих.

Дева

С Девами нужно быть очень аккуратными. Они отлично располагают к душевным разговорам, помогают морально, но себя не раскрывают. И не удивляйтесь, что через какое-то время услышите от знакомых свою историю. И самое неприятное, что при конфликте ваш секрет станет оружием в руках Девы — она припомнит, вывернет и ударит побольнее.

Весы

Весы открыты окружающим, и им любят рассказывать о себе самое сокровенное даже едва знакомые люди. Весы честно стараются молчать, но груз чужих тайн так велик и так давит на их тонкую душу, что они нет-нет да и проболтаются. С пометкой «под грифом «секретно». Но там, где знает второй, там и третий. И Весы поневоле становятся сплетниками.

Скорпион

Скорпионов ни в коем разе нельзя назвать сплетниками. Они хранят все сказанное в своей голове тщательно и даже при пытке не расколются. Но вот беда — эту информацию они легко могут использовать для себя, в том числе и прибегнуть к манипуляции, даже шантажу. И тут уж дружба дружбой, но если Скорпион хочет достичь какой-то цели, то сплетни как средство достижения ее хороши.

Стрелец

Стрельцы настолько легко и просто относятся к жизни, что тайны окружающих, подробности их личных отношений не имеют особого значения на фоне глобальных мировых проблем. Такой философский подход спасает их от лишней нервотрепки, а общение с ними окружающие ценят отнюдь не за умение держать слово. Скорее, за ту легкость, с которой они ко всему относятся.

Козерог

Козероги отличные хранители чужих тайн, даже незначительные подробности жизни другого человека они никогда не расскажут другим. Так как они очень разборчивы и постоянно заняты карьерой, то и времени на болтовню особо нет. Единственное исключение, когда вопрос стоит о получении выгодного предложения или продвижения в карьере. Там Козероги могут сболтнуть лишнего.

Водолей

Водолеи любят делиться чужими личными историями без афиширования имен, но все и так понимают, кто это. Но формально Водолей ничего не рассказал, просто поделился переживаниями за друга. И предъявить в результате ему нечего. Водолей все вывернет так, что вы ему еще и благодарны будете, получив дельный совет.

Рыбы

Казалось бы, Рыбы как никто должны уметь помалкивать. Да, только если вы, рассказав что-то о себе, сообщите несколько раз, что это нельзя разглашать. Только после этого Рыбам можно верить, что все сохранится. Иначе уже через пару часов о вашей тайне будет знать все окружение и продавщица в магазине.

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