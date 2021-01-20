Я у мамы гений

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

А вы знаете о том, что большое количество открытий сделано именно детьми? Полет фантазии у ребенка настолько велик, что позволяет выйти за рамки привычного и создать что-то новое. По случаю Всемирного дня детских изобретений своими мыслями по этому поводу поделилась с «Вечеркой» психолог, автор сказок Даниэля Букова.

— Море фантазии и жажды познания скрыто в каждом ребенке. Но не все идеи находят отклик и поддержку в мире взрослых, а ведь это необходимое условие для того, чтобы дать им путевку в жизнь. А еще для изобретения чего-либо нужно, чтобы возникла яркая потребность.

Мы любим наших детей и стремимся к тому, чтобы они ни в чем не нуждались, а современные игрушки порой просто не оставляют шанса для фантазии: у куклы уже есть готовые наряды, дом и даже собака, автомобили ездят, самолеты летают, стиральная машина — и та работает.

Да и день современного школьника расписан по минутам — уроки, занятия спортом и иностранными языками, выполнение домашних заданий. И пространства для воображения не хватает.

Когда же возникает потребность — написать что-то в темноте, защитить уши от холода, читать без помощи зрения, словом, сделать то, без чего неуютно, скучно, неудобно, — тогда включается воображение, помноженное на желание. И начинается настоящее творчество!

Сын сапожника, изменивший мир

Ежегодно более 500 тысяч детей создают новые технологии. Многие из них уже принесли огромную пользу обществу. Самый яркий пример — рельефно-точечная азбука для слепых, которая «появилась на свет» в 1824 году благодаря 15-летнему Луи Брайлю. Он был сыном сапожника и однажды поранился в мастерской отца ножом, а из-за начавшегося воспаления потерял зрение. На создание шрифта Луи вдохновил «ночной шрифт», которым пользовались военные для записи донесений: его можно было читать в темноте. Сегодня шрифт Брайля помогает людям с нарушением зрения развивать языковую грамотность.

Фруктовый лед

Фрэнк Эпперсон, 11 лет

В 1905 году морозной зимой мальчик по имени Фрэнк Эпперсон пил лимонад на крыльце своего дома. В его стаканчике находилась обычная палочка для перемешивания. Фрэнк не допил напиток и отправился спать, оставив стакан на морозе. На следующий день сок намертво замерз и превратился в ледяной слиток на палочке. Мальчика это впечатлило, и он решил оставлять так лимонад на крыльце специально. В 1923 году Эпперсон стал владельцем лавки по продаже прохладительных напитков.

Щетка космонавтов

Дима Резников, 13 лет

Электрическая зубная щетка для космонавтов, которая может «обойтись» без воды, создана учеником седьмого класса одной из столичных школ Дмитрием Резниковым. Мальчик считает, что иметь такую щетку в космосе необходимо, потому что «воды на борту орбитальной станции либо мало, либо она дорогая».

У щетки три кнопки. Одна подает пасту к щетине из специальных каналов, другая включает компрессор, который прогоняет воздух через щетинки (не давая пасте засохнуть), а третья запускает компрессор на обратную работу. После паста засасывается в контейнер.

Калькулятор

Блейз Паскаль, 18 лет

18-летнему Блейзу Паскалю принадлежит идея создания калькулятора. Случилось это в 1642 году. Папа Блейза работал сборщиком налогов, и в помощь отцу мальчик решил создать считающую машинку. Pascaline умела складывать и вычитать двузначные числа. В 1968 году в честь талантливого изобретателя был назван язык программирования PASCAL.

Водные лыжи

Ральф Самуэльсон, 18 лет

Летом 1922 года 18-летний житель Миннесоты Ральф Самуэльсон подумал, что раз можно «передвигаться» на лыжах по снегу, то почему бы не попробовать сделать то же самое, только на воде. Парень долго не размышлял, взял и использовал обычные лыжи на местном озере.

Потом их решил «доработать». В результате получились лыжи, которые крепились к ногам кожаным ремнем и подходили для катания по воде. Свое изобретение Ральф почему-то не запатентовал, но был признан первым водным лыжником в истории.

Батут

Джордж Ниссен, 16 лет

В 1930 году 16-летний подросток Джордж Ниссен увидел выступления воздушных гимнастов и заметил, что при завершении различных упражнений спортсмены приземляются на страховочную сетку. Мальчика посетила идея — смастерить такую установку, благодаря которой можно было бы подпрыгивать и выполнять всевозможные трюки в воздухе.

Бумажные пакеты

Маргарет Кнайт, 13 лет

13-летняя Маргарет Кнайт во время работы на фабрике по производству бумажных пакетов догадалась однажды, что эти самые пакеты будут удобнее, если сворачивать их по-другому. Так, чтобы их дно получалось плоским и они могли «стоять». Новинка «появилась на свет» в 1838 году и используется по сей день.

Печатная графика

Настя Родимова, 10 лет

Москвичка Настя Родимова в десять лет стала самой молодой обладательницей патента на собственное изобретение. У девочки получилось придумать новый способ печатной графики... случайно.

Просто Настя забыла на окне монотипию (пятна краски на твердом листе. — «ВМ») с наложенным на нее кусочком бумаги. В итоге спустя несколько дней краски выгорели, а те, что были спрятаны под бумагой, сохранили свой четкий контур и остались такими же яркими.

Домофон-оповеститель

Миша Вульф, 14 лет

Способ оповещения о чрезвычайной ситуации был разработан учеником 9-го класса Морского технического лицея Михаилом Вульфом из Новороссийска. После того как в Крымске случилось ужасное наводнение, он изготовил новую систему безопасности, когда в домофон встраиваются небольшие приемники, настроенные на определенную частоту. Когда возникает чрезвычайная ситуация, по данной частоте передаются инструкции о том, как нужно себя вести жителям дома. И это предотвращает панику.

Меховые наушники

Честер Гринвуд, 15 лет

Стильную замену шапкам — меховые наушники — тоже придумал ребенок. 15-летний Честер Гринвуд из штата Мэн (США) изобрел их в 1873 году. Подросток ненавидел головные уборы, но обожал проводить время на ледовом катке. После того как Честер несколько раз отморозил себе уши, решил защитить их матерчатыми наушниками. Создал на бумаге дизайн и показал его портному. Тот посмеялся, назвав идею «цирком». Но мальчик был настойчив. Вскоре пришел на каток уже в наушниках. А спустя время решил изобретение запатентовать.

Маска для сна

Олег Кочанков, 16 лет

Побороть бессонницу может помочь специальный корректор сна, который изобрел 16-летний Олег Кочанков из города Сарова Нижегородской области. Любопытно, что такой корректор влияет на организм человека сразу в трех направлениях: зрительном, слуховом и тактильном. В маску для сна Олег встроил светодиоды. Во время засыпания они воздействуют на глаза, компьютерная программа включает спокойную музыку, а манжета на руке подает едва уловимые импульсы коже. Это все и помогает расслабиться.

Лицо с купюры

Дата Дня детских изобретений совпадает с днем рождения выдающегося государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя и журналиста Бенджамина Франклина. На его счету большое количество суперидей.

Например, в 12 лет Бен создал деревянные дощечки определенной формы. Он привязывал их к рукам и ногам и устраивал заплывы со сверстниками. Причем всегда приходил первым. Простая конструкция, которая помогала развивать невероятную для обычного человека скорость, стала прототипом современных ласт. С тех пор они претерпели несколько видоизменений, но суть осталась такой же.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел Зыков, артист оригинального жанра:

— Любознательность у моего сына Антона проснулась в детсадовском возрасте. Мы тогда вместе с ним экспериментировали ради шутки — создавали гигантские мыльные пузыри разных пропорций. А сейчас в своей артистической деятельности я использую многие вещи, придуманные сыном.

Например, в лазерном шоу. Будучи школьником, Антон припаял указки к аккумулятору и прикрепил к обычной перчатке, превратив ее в лазерную.

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