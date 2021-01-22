«Бригада»: привет из 90-х

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

10-летний юбилей отмечает в январе Следственный комитет России. В канун юбилея его следователи в очередной раз доказали, что они — настоящие профессионалы в своем деле.

Большие суммы денег, человеческие жертвы, беспрецедентная наглость злодеев, громкое преступление… Давненько с таким набором криминальных эпитетов не приходилось сталкиваться сотрудникам Следственного комитета Подмосковья. Наверное, с тех самых «лихих 90-х». Скамьи подсудимых и сурового приговора сегодня дожидаются шестеро. Следствие еще продолжается, поэтому имена «героев» этой истории и их лица пока ни называть, ни показывать нельзя.

Трагедия разыгралась в Истринском районе Московской области, в ничем не примечательной деревеньке Ефимоново. В конце октября ранним утром возле своего дома двумя выстрелами в живот был убит 65-летний мужчина. Назовем его гражданин Р.

— Мы обратили внимание на то, что дом пострадавшего среди прочих деревенских особенно не выделялся, разве что стоял в отдалении, так что перелезть через забор преступники сумели незаметно для соседских глаз, — рассказывает заместитель руководителя следственного отдела по городу Истре Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Владимир Романенко.

Непосредственно на месте преступления следов обнаружить удалось не так уж и много. Нападавшие после стрельбы сразу же подались в бега. Однако у убитой горем супруги хозяина дома удалось выяснить, что нападение-то, оказывается, было уже третьим по счету! Два возбужденных уголовных дела в 2018 и 2019 годах оставались у местных полицейских в списке так называемых висяков. Листая их страницы, специалисты из СК сразу же заметили определенные закономерности и совпадения преступного почерка.

Жарким июлем 2018 года в наступившей вечерней темноте на улицах Ефимоново никто не обратил внимания на троих незнакомцев, одетых в одежду цвета хаки. В загородный дом москвичей они залезли уже в плотных масках и перчатках, привязали хозяина к стулу и на глазах его парализованной от страха супруги приступили к экзекуции.

— Они грели воду и кипятком обливали его лицо, пытали до тех пор, пока он не признался, где хранит свои сбережения, 240 тысяч американских долларов, — рассказывает следователь.

На фотографиях из уголовного дела запечатлен раскуроченный журнальный столик с оборудованным тайником. Покидая ограбленное жилище, бандиты прихватили с собой и мобильные телефоны жертвы и его жены. Чтобы вызов в полицию случился как можно позднее.

Опять июль, но уже 2019 года. Место действия, как и время суток, то же. Однако хозяев на этот раз в доме не оказалось. Неизвестные налетчики вскрыли двери, забрали несколько необычных коллекционных ножей и подарочный макет пистолета.Сработала сигнализация, искать другие ценные вещи у преступников времени не оставалось.

— Но они успели разломать тот же журнальный столик, который «пострадал» годом раньше. Изучая материалы этого уголовного дела, мы сразу поняли, что визитеры как-то связаны с теми, кто приходил в первый раз, — объясняет Владимир Романенко.

После второго покушения на свое «родовое гнездо» гражданин Р. (потерпевший) обзавелся травматическим пистолетом и, как выяснили следователи, не расставался с ним ни на минуту. Увы, как раз этот пистолет и сыграл роковую роль в этой истории.

— Случилось так, что перед самым нападением Р. вышел во двор покормить кота и увидел людей в масках, перелезающих через его забор. Он открыл по ним стрельбу из травматического оружия, а те ответили из огнестрельного. Один выстрел был произведен из охотничьего ружья «Сайга», второй — из револьвера, — описывает подробности кровавых событий следователь.

К поискам преступников, кроме криминалистов и следователей СК, подключились оперативные сотрудники регионального управления МВД. Первым делом были изъяты записи со всех видеокамер соседских домов. (Видеооборудованием сам потерпевший почему-то обзавестись не додумался.) Одна из записей четко продемонстрировала побег злодеев с места преступления. Стало понятно, что налетчиков было трое. Рост, вес, телосложение и детали их снаряжения удалось довольно четко определить. Не лишними оказались показания и случайных свидетелей. Оказывается, даже в ранний час в опустевшей глубокой осенью деревеньке нашлись бодрствующие жители. Так, местный электрик, вышедший спозаранку на работу, видел спины убегавших, заметил и направление, в котором те скрылись.

Исследуя «эфир», отслеживая возможные переговоры злоумышленников с помощью различных средств связи в периоды и временные рамки совершения всех трех преступлений (современные технологии позволяют выяснять, как, где и с помощью каких средств связи осуществлялись переговоры), спецы из Следственного комитета установили подозреваемых в нападениях. Параллельно следователи внимательно изучили круг лиц, наиболее близких к семье жертвы. О его материальном благополучии, конечно, знали и родственники, и друзья, и приятели. Первые явные совпадения не заставили себя долго ждать. Тогда же в поле зрения правоохранительных органов попал и возглавлявший бригаду налетчиков человек.

— А когда мы увидели видеозаписи, сделанные на автодорогах, прилегающих к деревне Ефимоново… Система «Поток», аппаратно-программный комплекс ГИБДД, помогла вычислить автомобиль преступников. Записи хранятся долго. Информацию об автомобиле, который появлялся в интересующем нас месте именно в дни нападений, удалось собрать полную: и номер, и марку — «Киа Соренто», даже лица сидящих в салоне машины смутно, но разглядели, — рассказывает следователь Романенко. — Автомобиль вместе с водителем, как удалось выяснить, ожидал нападавших вдалеке от деревни, почти у трассы…

Собранной информации хватило сотрудникам СК для того, чтобы увидеть общую картину всех трех преступлений. Задержания участников преступной группы пришлось проводить в четырех областях — Ярославской, Калужской, Брянской, Московской. Там они пытались затаиться после убийства. Существовал большой риск утечки информации, кто-то мог успеть убежать. Поэтому операция происходила везде строго в одно время.

Изловив всех членов новоявленной «бригады», сотрудники правоохранительных органов в очередной раз подивились наглости их преступных действий. Машинист тепловоза, продавец-консультант магазина, кадровый военнослужащий, монтажник-трубопрокладчик и безработный — вот из кого собралась банда. Троим из них исполнилось по 35 лет, одному 37, самому младшему — 27 Все семейные, внешне вполне приличные люди, не уголовники. Как нашли друг друга? Кто-то вместе учился в школе, кому-то выпало встретиться в Москве на заработках. Как этим людям хватило смелости сыграть роли отъявленных бандитов?..

Перечень предъявленных им вопросов, представленные факты, собранные органами предварительного следствия доказательства совершенно обескуражили приятелей.

— Они почти сразу догадались, что отпираться бесполезно, и признали свою вину. Совершенное преступление относится к разряду особо тяжких. Они поняли, что в их интересах оказывать по мощь следствию, и на организатора своего указали. Мы его самым последним и задержали, — объясняет следователь. Им, как и подозревали сыщики, оказался вхожий в семью погибшего человек, родственник их близкой подруги, сам москвич.

— 59-летний уверенный в себе бизнесмен не бедствовал, занимал на тот момент должность генерального директора фирмы. Что интересно, конфликтов с погибшим у него никогда не было. Приятельствовали они в течение нескольких лет, встречались довольно часто и отношений не прекращали даже в последние три года, когда посыпались эти налеты, — замечает следователь.

Сегодня «бригадир» признал свою вину частично. Пока. Он отказывается от участия в последних двух нападениях... Однако улики и собранные доказательства неоспоримо свидетельствуют об обратном.

В лесном укромном уголке, недалеко от Ефимоново, исполнители убийства показали сыщикам свой тайник. В нем были спрятаны самые главные «свидетели» преступления — револьвер и ружье.

Говорят, аппетит приходит во время еды. Добытые бандитами при первом налете 240 тысяч долларов быстро разошлись, словно сквозь пальцы неудавшихся «романтиков с большой дороги» просочились. Наказание за содеянное запоздало. И попытка легко обогатиться последовала вновь и вновь. Итог — загубленная человеческая жизнь, перечеркнутые судьбы многих людей, в том числе и родственников нападавших. А в учебник криминалистики теперь вписана еще одна, новая глава.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Игорь Киреев, адвокат:

— Первое, что обращает на себя внимание, — это бездействие сотрудников правоохранительных органов по раскрытию первых двух нападений, что повлекло за собой самое тяжкое преступление против личности — убийство. Такое бездействие при определенных условиях можно квалифицировать как преступную халатность (статья 293 УК РФ).

Имела место и неосмотрительность со стороны потерпевшего, который, помимо того, что хранил крупные суммы денежных средств дома, не скрывал данной информации от посторонних лиц, за что в итоге и поплатился. Конечно, государство в лице правоохранительных органов обязано обеспечить правопорядок и безопасность граждан, но и сами они должны проявлять должные осмотрительность и бдительность.

Оценивая состав участников преступной группы, род их занятий и иные данные, сложно представить, что каждый из них в отдельности способен на совершение подобных преступлений. Возможно, здесь сыграло роль доминирование одного из соучастников преступной группы, стадный инстинкт и уверенность в успехе на фоне безнаказанности.

Но основными побудительными мотивами, подтолкнувшими к совершению преступлений, конечно же, послужили желание незаконного обогащения и стремление к легким и быстрым деньгам.

Особый цинизм и жестокость, с которыми совершались эти преступления, напоминают нам о лихих 90-х, которые ярко отражены в популярном телесериале «Бригада». Но если в те времена похожего рода преступления имели широкое распространение, то в настоящее время они встречаются значительно реже.

Сегодня преступность приобрела другой оттенок, изменился характер совершаемых преступлений.

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