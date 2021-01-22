Как составить стильный гардероб для мальчика 12 лет

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Выглядеть модно стремятся не только взрослые, но и современные дети. Мы расскажем, как составить стильный и актуальный гардероб для мальчиков и девочек до 12 лет.

Сегодня детская мода полностью копирует взрослую, утверждает детский стилист Ольга Кобелева. Давайте вместе с ней оденем юных модников по сезону так, чтобы они и выглядели стильно, и чувствовали себя комфортно.

ПОВСЕДНЕВНЫЙ ОБРАЗ

При выборе верхней детской одежды обратите внимание на дубленки. Для девочек покупайте длину до колена, для мальчиков — более короткие. Лучше, чтобы дубленка застегивалась под горло, чтобы можно было обойтись без шарфа. Еще один актуальный вариант зимней одежды — парка. Это теплый, стильный и не банальный вариант зимней одежды, в отличие от пуховиков.

Такие куртки очень удобны и подойдут к любому спортивному образу. Плюс парки в том, что обычно на ней присутствует большое количество карманов, куда ребенок может положить свои вещи. Что касается пуховика, то стоит обратить внимание на модели свободного кроя, без поясов на резинке и меховой отделки.

КАК У МАМЫ

Еще один вариант верхней одежды, который перешел в детскую моду из взрослой, — экошубки и минималистичные пальто свободного кроя. Они подойдут для более нарядного образа. Такие вещи хорошо смотрятся с платьями, юбками и сапожками.

ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ СТРАЗ

Цвета верхней одежды лучше выбирать нейтральные (серый, черный, бежевый, хаки, коричневый), они гармонично впишутся в любой гардероб. А если вам хочется добавить яркости, то разбавьте образ контрастным акцентом — например, яркой шапкой или шарфом. От страз, бантиков, рюшей лучше отказаться. Обычно эти детали дешевят образ.

НОСИТЕ ГРУБЫЕ БОТИНКИ

Зимние ботинки или сапоги выбирайте из натуральных материалов, высокие и с толстой подошвой. В этом сезоне для девочек актуальны грубые ботинки. Такая модель хорошо сочетается как со спортивным образом, так и с романтичным — с платьями, сарафанами и юбками.

Для мальчиков выбирайте обувь в альпинистском стиле — ботинки-хайкеры, грубые, высокие и на шнуровке. Такие варианты подойдут ко всем видам штанов.

ЧТОБЫ НЕ МЕРЗНУТЬ

Сейчас актуальны свитеры крупной вязки, кардиганы, худи и толстовки. Лучше выбирать крой оверсайз, не сковывающий движений.

Отдайте предпочтение свитерам и кардиганам пастельных оттенков. А при выборе худи и свитшотов можно поэкспериментировать с принтами и расцветками.

Что касается штанов и брюк, тренды на эти вещи опять же пришли из взрослого гардероба. У девочек в моде джинсы «бананы» на высокой посадке, кюлоты, брюки из кожи, джоггеры с резинкой внизу.

Для мальчиков актуальны брюки в клетку, джоггеры с карманами, строгие модели, зауженные книзу. Зимой многие модели штанов имеют теплую подкладку.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

До конца XVIII века детской одежды не существовало. Дети одевались как взрослые. Девочки носили корсеты и пышные юбки, мальчики — мундиры и напудренные парики. Появление детской моды историки связывают с воспитательными идеями Жан-Жака Руссо.

Философ отмечал, что ребенок, познавая мир, не должен быть скован неудобными нарядами. Считается, что эта мысль и послужила основой для создания первых образцов детской одежды.

ЛИКБЕЗ

Пуховик — зимняя куртка с наполнителем из лебяжьего или утиного пуха. Обычно легкие по весу, долго сохраняют тепло и просты в уходе.

Парка — куртка на молнии, снаружи обшитая нейлоном. На талии должен быть шнур, продернутый в кулиску, который поможет утянуть куртку по фигуре.

Бомбер — отличительные черты куртки: резинки на рукавах и поясе. Обычно это короткая модель.

Стеганая куртка — это модель, сшитая из многократно простроченных тканей, за счет чего на вещи получается своеобразный узор из строчек.

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