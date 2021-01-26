Не ставьте жизнь на паузу: как пережить развод

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Развод — тяжелый процесс, который любого может выбить из колеи. Даже если брак был недолгим и инициатором разрыва были вы, то это все равно стрессовая ситуация, влияющая на все сферы жизни. Специалист семейного центра «Семья» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Виктория Крец рассказывает, как пережить расставание.

Дайте выход эмоциям

Не подавляйте эмоции в себе — дайте им выход. Обида, гнев, разочарование — это нормальные чувства в данной ситуации. Хочется поплакать — плачьте, есть желание выговориться — сделайте это. Главное, не заглушайте эти эмоции алкоголем или чем-то еще, позвольте себе «переболеть» эту ситуацию, принять ее.

Используйте упражнение «Письмо»: оно хорошо подойдет, чтобы избавиться от всех накопившихся чувств. Возьмите лист бумаги и ручку и напишите «письмо» бывшему спутнику. Распишите все, что думаете о нем, что у вас в данный момент на душе. Пишите это письмо до тех пор, пока не поймете, что больше сказать нечего. После этого от письма можно избавиться.

Не закрывайтесь

Не стоит прятаться от людей в этот период. Близкие, друзья поддержат вас, отвлекут от дурных мыслей, выслушают, утешат. Не бойтесь показаться слабым человеком: людям, которым вы небезразличны, можно открыться. Скорее всего, шумные вечеринки сейчас не для вас, но вот поход с подругой в кино или выезд за город в приятной компании поможет быстрее восстановиться и оправиться от тяжелых мыслей.

Позаботьтесь о себе

Направьте энергию на восстановление собственных сил и ресурсов. Больше отдыхайте, полноценно питайтесь, подключайте пешие прогулки. Подумайте над тем, что вы можете сделать для себя, как улучшить свое психологическое состояние. Некоторым помогает активный спорт, а кому-то — йога. Подумайте, что полезно именно вам, затем подготовьте план и действуйте.

Также для восстановления собственных ресурсов подойдет следующее упражнение: составьте список вещей или действий, которые приносят вам удовольствие и радость. Это могут быть мелочи: например, теплая ванна вечером или чашка чая с чем-то вкусным. Старайтесь выполнять что-то из этого списка ежедневно. Заведите себе привычку радовать себя хотя бы раз в день.

Займитесь хобби

Найдите новое увлечение — что-то, чем вы давно хотели заняться. Это необязательно должно быть что-то творческое: может, это танцы или чтение книг. Список книг и фильмов, которые подойдут в данной ситуации:

Книга «Одна и счастлива. Как обрести почву под ногами после расставания или развода», Тэмсин Федэл.

Книга «Я у себя одна, или Веретено Василисы», Екатерина Михайлова.

Книга «Исцеление сердца», Джон Грей.

Фильм «Дикая» (2014).

Фильм «Мужья и жены» (1992).

Фильм «Ешь, молись, люби» (2010).

Фильм «Крамер против Крамера» (1979).

Думайте позитивно

Старайтесь мыслить позитивно, не скатываться в эмоциональные ямы. Перед сном анализируйте прошедший день и вспоминайте о том, что было хорошего. Пусть сначала это будут 1–2 вещи, но с каждым днем список этих вещей будет увеличиваться — так вы тренируете позитивное мышление. Помните: все, что ни делается, — все к лучшему, даже если вы этого пока не видите.

Если вам тяжело самостоятельно справиться с расставанием и нужна профессиональная психологическая помощь, вы всегда можете обратиться в один из столичных семейных центров или в Московскую службу психологической помощи населению. Также в Москве работает «Телефон доверия» +7 (495) 051.

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