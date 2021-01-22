Эксперты рассказали, какие привычки коллег раздражают россиян и как с этим бороться

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Согласно исследованию сервиса по поиску работы Superjob, россиян больше всего в коллегах раздражает привычка выходить на перекур — 9 процентов. На втором месте — «сплетни, пустые разговоры», а также «бескультурье и хамство» — 7 процентов. Опоздания, медлительность и некомпетентность коллег набрали по 4 процента среди опрошенных. Лицемерие и интриги, безответственность, а также перекладывание работы на других — 2 процента. Стоит отметить, что лишь 18 процентов офисных сотрудников относятся лояльно к привычкам коллег. Как правило, это люди с крепкими нервами и те, кому повезло трудиться в сплоченном и дружном коллективе. Как сделать так, чтобы раздражающие привычки коллег не оказывали негативное влияние на ваш рабочий процесс и внутреннее состояние, рассказали карьерные эксперты центра занятости «Моя работа».

Расширьте свой круг общения

Вероятно, привычки коллег раздражают вас, потому что вы проводите с ними слишком много времени. Не забывайте о балансе между работой и личной жизнью. Общайтесь вне офиса. Во время обеденного перерыва чаще встречайтесь с друзьями, которые не являются вашими коллегами.

Назначайте больше встреч на территории клиента или выезжайте к подрядчикам сами. Такой подход не только поможет вам сменить привычную обстановку и расширить круг общения, но и позволит наладить профессиональные связи.

Возьмите на себя ответственность

В том случае, если у вас регулярно возникают конфликты с кем-то из коллег, проанализируйте ситуацию и взгляните на проблему более объективно. Вспомните, что в любом конфликте участвуют две стороны. Даже если вы виноваты в ссоре всего на 1 процент, признайте это и примите на себя ответственность тоже, не обвиняя во всех бедах лишь окружающих.

Если конфликты в коллективе возникают из-за личностных качеств, обсудите это с коллегами. Продумайте толерантный способ высказывания всех претензий, чтобы никого не обидеть. Всегда старайтесь решать вопросы мирным, цивилизованным путем. Проговорите сложившуюся ситуацию: если вы работаете с адекватным человеком, все разрешится в этот же день. Не стесняйтесь поднимать темы, которые редко выносятся на обсуждение. Это поможет вам решить все разногласия, и вы сможете спокойно вернуться к работе.

Игнорируйте

Как правило, слухи и сплетни появляются в тех местах, где люди испытывают скуку — монотонная офисная работа не всегда приносит радость. Если вы негативно относитесь к сплетням, а сослуживцы любят в перерывах обсудить общих знакомых, смакуя подробности, то единственное, что вы можете сделать в данном случае, — не принимать участия в таких обсуждениях. Сосредоточьтесь на выполнении ежедневных задач, а свободное от работы время проведите с пользой: пообщайтесь с близкими, почитайте книгу или прогуляйтесь. Коллеги поймут, что вы равнодушны к такому досугу, и не будут вовлекать вас в обсуждение других людей.

Анализируйте свои мысли

Часто мы приписываем собственные качества другим людям. Когда вы положительно воспринимаете себя, отношения с людьми улучшаются, а при низкой самооценке происходит обратный эффект.

Используйте упражнение: превращайте ваше утверждение в противоположное, заменив в нем человека, по отношению к которому вы чувствуете обиду и гнев, на самого себя. Например, замените мысль «Мои коллеги должны больше уважать меня и мое личное пространство» на противоположную — «Я должен больше уважать моих коллег и их личное пространство».

Будьте терпимее к особенностям других людей. Если у вашего сослуживца, например, есть дефекты речи и вас раздражает то, как он общается, то это исключительно ваши проблемы. Почаще вспоминайте, что идеала не существует. Вы тоже обладаете дурными привычками, которые приходится терпеть остальным.

Сосредоточьтесь на работе

Как отметили психологи, хорошие взаимоотношения в коллективе — один из важнейших факторов удовлетворенности своей работой. Чем сильнее ваше желание преодолеть сложности, тем выше вероятность успеха. Но не стоит забывать о том, зачем вы приходите в офис. Именно работа должна занимать ваши мысли в течение рабочего дня, а вовсе не размышления о том, насколько неприятен вам сослуживец. Сосредоточьтесь на воплощении новых идей, стремитесь к повышению, планируйте будущее — как правило, занятой человек практически не обращает внимания на происходящее вокруг.

Если вам необходима консультация специалистов, у вас остались вопросы или необходима помощь в трудоустройстве, обращайтесь к крупнейшему государственному кадровому оператору по поиску работы — Службе занятости населения города Москвы. Сайт центра занятости населения «Моя работа» — czn.mos.ru. 56 отделов трудоустройства, 50 из которых расположены в центрах госуслуг «Мои документы» города Москвы. Флагманские центры с расширенным набором услуг: центры занятости «Моя работа» на ул. Щепкина, д. 38, стр. 1, и ул. Шаболовка, д. 48, специализированный центр занятости «Моя карьера» для граждан 50+, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи на ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1.

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