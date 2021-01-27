Как пережить влияние ретроградного Меркурия в феврале

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Жители Земли испытают на себе влияние ретроградного Меркурия в период с 30 января по 21 февраля в Водолее. Однако за это время многие из них смогут изменить и расширить свои взгляды на жизнь и сокровенные принципы. Ясновидящая Кажетта рассказала «Вечерней Москве», чего ждать от одного из самых сложных периодов в году.

— Согласно вековой практике астрологии, на всех нас влияет энергия ретроградного Меркурия. Эти периоды традиционно ассоциировались в астрологии с замешательством, задержками и разочарованием. Недоставленные важные письма, грубые ошибки в электронной почте и испорченные поездки — лишь мелочи из того, что может принести ретроградный Меркурий, — отмечает ясновидящая.

Однако, по ее словам, это прекрасное время, чтобы поразмышлять о прошлом. В эти астрологические периоды обостряется интуиция, можно взглянуть на ситуацию под другим углом.

Планета Меркурий управляет общением во всех формах, а также деятельностью, тесно связанной с общением, например переговорами и деловыми встречами. Он также влияет на поездки, транспорт, доставку и почту.

Итак, заключает ясновидящая, когда Меркурий ретроградный, постарайтесь оставаться гибкими и терпеливыми, выделяйте себе время для размышлений и избегайте подписания любых новых документов, в которых вы не уверены. Перед тем как отправиться в поездку, проверяйте верность заполнения всех форм и документов, а также верность дат — может случиться неприятное недоразумение.

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