В Москве начались бесплатные занятия по кибербезопасности и цифровой грамотности

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы/ Евгений Самарин

В среду,27 января, в столице стартовали бесплатные занятия по кибербезопасности и цифровой грамотности. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

Такой образовательный курс сейчас особенно актуален, ведь многие компании работают удаленно, а значит, еще больше времени горожане проводят в цифровой среде. Знать, как защититься от мошенников, очень важно.

— В мире постоянно появляются новые тенденции в области цифровизации и онлайн-компетенций. Чтобы оставаться востребованным профессионалом практически в любой сфере, необходимо не просто владеть цифровыми технологиями, но и постоянно прокачивать свои навыки, — отметил Евгений Стружак. Именно поэтому эксперты столичного центра занятости «Моя карьера» разработали новый цикл занятий по актуальной теме кибербезопасности, который будет особенно полезен для людей, работающих дистанционно.

Автор и преподаватель вебинаров по кибербезопасности Евгений Ермакович рассказал, что ежедневно в сети совершаются тысячи цифровых атак с целью кражи данных, денежных средств и вымогательства.

— Чем чаще вы контактируете с важной информацией, тем лучше должна быть защита, — подчеркнул он.

Курс рассчитан на самый широкий круг участников — всех, кто владеет базовыми знаниями о работе в интернете и интересуется безопасностью своих данных.

— Особенно полезен курс будет тем, кто имеет доступ к важной информации по работе, в наше время это касается практически всех, — добавил Евгений Ермакович.

Стоит отметить, что участие в вебинарах дистанционное: достаточно устойчивого интернет-соединения и пары часов свободного времени.

— На наших вебинарах слушатели познакомятся с базовыми принципами и освоят инструменты защиты данных. Мы изучим термины и принципы кибербезопасности, виды вредоносного программного обеспечения, а также работу с электронной почтой, сайтами и инструментами кибербезопасности, — уточнил преподаватель.

Занятия предполагают не только теоретическую, но и практическую часть. После инструкций тренера участники смогут повторить все изученные действия и попрактиковаться в работе над файлами.

Ближайший вебинар пройдет 29 января. На нем москвичи узнают, какие существуют возможности обезопасить себя и свои данные, познакомятся с видами вредоносного программного обеспечения.

ТОП-—3

Как защитить компьютер

— Установите антивирус. В интернете есть множество предложений как бесплатных, так и платных программ.

— Категорически исключите любой пиратский контент.

— Отправляйте в спам подозрительные письма. И ни в коем случае не открывайте их.

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