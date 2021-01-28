Ловлю дух времени

народный артист России, дирижер Феликс Коробов / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется с известными людьми по их памятным местам. Сегодня это народный артист России, дирижер Феликс Коробов Феликс.

Коробов пригласил корреспондентов «Вечерки» прогуляться по уютным улочкам вблизи Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, где артист служит уже 22 года.

Маршрут от дома до работы у Феликса Павловича пролегает в том числе через Петровский переулок. Здесь нам и удалось встретиться.

— Это уникальное место, любимое. Живу я неподалеку, и за Петровским переулком, после поворота, находится дорогой сердцу театр. Как только вижу перед собой его здание, афиши, то мысленно настраиваюсь на продуктивный день, — делится народный артист.

Москва — один из немногих городов, где такая высокая концентрация достопримечательностей на квадратный метр. Петровский переулок тому подтверждение. Во время прогулки мы дошли до Высоко-Петровского монастыря — одного из старейших в столице.

— Когда есть пауза, прихожу сюда отдохнуть. Здесь фантастическая атмосфера, архитектура. Более десяти лет назад я познакомился с тогдашним настоятелем протоиереем Иоанном Экономцевым. Он пускал меня в домашнюю надвратную церковь с изразцовым иконостасом. Совершенно невероятные ощущения быть там в одиночестве, — вспоминает Феликс Павлович. — Вообще в переулке можно встретить архитектуру разных эпох. В доме княгини Трубецкой-Бове, который находится напротив бывшего Театра Корша, удивительное сочетание: две стены — палаты XVI века, а остальные — послепожарная Москва. В этом доме проходят действия многих литературных произведений.

Все это народный артист знает неслучайно: когда он приехал в Москву еще в 1993 году, подрабатывал экскурсоводом.

— Я был студентом, и мне очень не хотелось просиживать в студиях звукозаписи, поэтому стал водить экскурсии по Москве. Была этакая культурная специализация. Например, хотели туристы из Германии посмотреть на могилу Шостаковича, или Шаляпина, или на «тот самый» булгаковский дом, — приглашали меня, — рассказал Коробов.

Неспешно мы дошли до любимого кафе артиста.

— Москва все увлеченнее становится городом с изысканной и полезной кухней. Наконец от желания просто накормить московские рестораторы пришли к желанию сделать это грамотно. Увы, из-за пандемии некоторые из них закрылись, в том числе и сетевой ресторан моих друзей, — с сожалением рассказал артист.

График главного дирижера музыкального театра плотный. И это влияет на отдых.

— Нельзя просто выйти на улицу и обо всем забыть. В голове постоянно крутятся мысли о спектаклях, репетициях и студентах. Нужно время для тишины. Поэтому люблю гулять в Екатерининском парке, — подметил Феликс Коробов. — Кстати, мой главный московский симфонический дебют состоялся там, в Театре Российской армии, когда потребовалось без репетиций заменить дирижера. А состав солистов был феноменальный: Образцова, Архипова, Казарновская, Соткилава — все звезды российской оперы. Такое безумие возможно, наверное, только по молодости.

ДОСЬЕ

Феликс Коробов в шесть лет начал играть на виолончели и поступил в Свердловскую среднюю специальную музыкальную школу. Обучение продолжил уже в Московской консерватории. Карьеру дирижера начал в 1999 году.

Готовил программы с участием Кабалье, Темирканова и Гутман. В 2020 году получил звание народного артиста России.

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