Выгнали из-за девочек

Танцор и хореограф Василий Козарь / Фото: Из личного архива Василия Козаря

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике «Люди дела» «Вечерка» беседует с профессионалами, которые рассказывают читателям об особенностях любимого дела. Сегодня секретами танцевальных постановок на шоу поделился танцор и хореограф Василий Козарь.

В январе стартовал новый сезон проекта «Танцы со звездами» на телеканале «Россия». Главным режиссером и хореографом выступил хореограф Василий Козарь. «Вечерке» он назвал самые сложные вещи в своей профессии.

— Василий, что нового вы привнесли в уже знакомый проект «Танцы со звездами»?

— Для меня это первый опыт в «Танцах со звездами» в России, и хочется все сделать максимально качественно и интересно. А вообще, когда приходят новые люди, всегда появляются необычные подходы, идеи, видения и решения задач. Мне хочется показать новые стили танцев, смешивая уже существующие, и вывести подачу с идеей на новый уровень.

— Как вы придумываете номера?

— Обычно я генерирую поток идей, и уже потом распределяю между участниками. Мы выбираем стилистику и направление для каждой пары, а потом с музыкальным редактором уже ищем партитуру. Позже можно спокойно заняться придумыванием сюжетной линии, движений и всего остального.

— Как вы пришли в танцы?

— Танцевать я хотел с самого детства. Помню, что в классе четвертом попросил родителей, чтобы меня отвели на танцы. Получилось, что я был единственным мальчиком в группе, где учились около 30 девочек. И из-за этого меня выгнали. Сказали, мол, «тут одни девочки, тебе здесь делать нечего». В 10-м классе я вернулся в танцы и уже начал углубленно ими заниматься.

— Есть ли у вас любимые стили?

— Я сейчас работаю с современной хореографией, например с контемпорари и модерном. Но в вузе занимался и бальными, и классическими, и народными танцами. Я все эти стили стараюсь синтезировать, переосмысливать и внедрять в свои программы.

— Есть ли у вас какая-то смешная история, связанная с танцами?

— Не столько смешная, сколько необычная. Когда я участвовал в проекте «Танцуют все», мы по полдня ждали выхода на сцену. Только разогреешься, мышцы снова остывают, ты снова разогреваешься... И так по кругу. И тут наконец меня позвали на сцену. Я тогда танцевал что-то похожее на рок-н-ролл, это было соло в стилизации фильма «Плакса». Давали 30 секунд, за которые надо было выдать максимум всего, что можешь. И вот я танцую и понимаю, что нужно сделать движение с махом, но у меня подбивает опорную ногу. И я поскальзываюсь.

Я думал, что упаду на спину, но каким-то чудом сумел сделать сальто. По итогу это смотрелось как супертрюк, которого никто не ожидал. После я стал стараться больше, и случайно ударился подбородком о пол, да так сильно, что у меня раскрошился зуб. В тот день я узнал, сколько всего может произойти с тобой на сцене за 30 секунд...

ДОСЬЕ

Василий Козарь родился 28 марта 1991 года в Мукачево (Украина). В 2011 году окончил Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности «современная хореография».

В 2011 году победил в проекте «Танцуют все». Сотрудничает со звездами и ТВ-проек тами в качестве хореографа.

Читайте также: «Соседи ржут надо мной»: актриса Юлия Ауг — о справедливости и личном пространстве