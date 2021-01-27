Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Выгнали из-за девочек
Танцор и хореограф Василий Козарь / Фото: Из личного архива Василия Козаря

Выгнали из-за девочек

Юлия Панова

Интервью

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике «Люди дела» «Вечерка» беседует с профессионалами, которые рассказывают читателям об особенностях любимого дела. Сегодня секретами танцевальных постановок на шоу поделился танцор и хореограф Василий Козарь.

В январе стартовал новый сезон проекта «Танцы со звездами» на телеканале «Россия». Главным режиссером и хореографом выступил хореограф Василий Козарь. «Вечерке» он назвал самые сложные вещи в своей профессии.

— Василий, что нового вы привнесли в уже знакомый проект «Танцы со звездами»?

— Для меня это первый опыт в «Танцах со звездами» в России, и хочется все сделать максимально качественно и интересно. А вообще, когда приходят новые люди, всегда появляются необычные подходы, идеи, видения и решения задач. Мне хочется показать новые стили танцев, смешивая уже существующие, и вывести подачу с идеей на новый уровень.

— Как вы придумываете номера?

— Обычно я генерирую поток идей, и уже потом распределяю между участниками. Мы выбираем стилистику и направление для каждой пары, а потом с музыкальным редактором уже ищем партитуру. Позже можно спокойно заняться придумыванием сюжетной линии, движений и всего остального.

— Как вы пришли в танцы?

— Танцевать я хотел с самого детства. Помню, что в классе четвертом попросил родителей, чтобы меня отвели на танцы. Получилось, что я был единственным мальчиком в группе, где учились около 30 девочек. И из-за этого меня выгнали. Сказали, мол, «тут одни девочки, тебе здесь делать нечего». В 10-м классе я вернулся в танцы и уже начал углубленно ими заниматься.

— Есть ли у вас любимые стили?

— Я сейчас работаю с современной хореографией, например с контемпорари и модерном. Но в вузе занимался и бальными, и классическими, и народными танцами. Я все эти стили стараюсь синтезировать, переосмысливать и внедрять в свои программы.

— Есть ли у вас какая-то смешная история, связанная с танцами?

— Не столько смешная, сколько необычная. Когда я участвовал в проекте «Танцуют все», мы по полдня ждали выхода на сцену. Только разогреешься, мышцы снова остывают, ты снова разогреваешься... И так по кругу. И тут наконец меня позвали на сцену. Я тогда танцевал что-то похожее на рок-н-ролл, это было соло в стилизации фильма «Плакса». Давали 30 секунд, за которые надо было выдать максимум всего, что можешь. И вот я танцую и понимаю, что нужно сделать движение с махом, но у меня подбивает опорную ногу. И я поскальзываюсь.

Я думал, что упаду на спину, но каким-то чудом сумел сделать сальто. По итогу это смотрелось как супертрюк, которого никто не ожидал. После я стал стараться больше, и случайно ударился подбородком о пол, да так сильно, что у меня раскрошился зуб. В тот день я узнал, сколько всего может произойти с тобой на сцене за 30 секунд...

ДОСЬЕ

Василий Козарь родился 28 марта 1991 года в Мукачево (Украина). В 2011 году окончил Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности «современная хореография».

В 2011 году победил в проекте «Танцуют все». Сотрудничает со звездами и ТВ-проек тами в качестве хореографа.

Читайте также: «Соседи ржут надо мной»: актриса Юлия Ауг — о справедливости и личном пространстве

танцыхореографияинтервью
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Козлов
Александр Козлов

Город не бросает бездомных животных

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сколько денег нужно москвичу для счастья

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Салтыков-Щедрин: как жить между «трудно» и «невозможно»

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Главное русское слово и 500 его производных

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кровь на снегу: почему подрались сибирские гопники

Анзор Музаев
Анзор Музаев

Каким будет ЕГЭ в 2021 году

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Перевоспитался: зигзаги судьбы Александра Кокорина

Все мнения
О проекте