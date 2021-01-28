Главная ель страны стала материалом для сувениров

Фрезеровщик Александр Мельник настраивает станок с числовым программным управлением. Мастер хочет выровнять заготовку будущих настенных часов. Сувениры вручат врачам — настоящим героям нашего времени. Мельник старается сделать все, чтобы подарки принесли как можно больше приятных впечатлений / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В четверг, 28 ноября, в столичной общественной мастерской началась переработка кремлевской елки. Из лесной красавицы сделают памятные подарки для врачей.

До четверга ель хранилась в подмосковной Икше. Здесь и начинается первый этап переработки ели. С помощью циркулярной пилы от дерева отрезают ветви. Самые мелкие из них отправят в Московский зоопарк, где из частиц кремлевской елки сделают подстилку и корм для животных. Остальные части помогут обработать активисты Всероссийского общества охраны природы.

— Крупные ветки и жердочки мы распиливаем на кружочки, которые потом отправим на производство сувениров, — рассказал заместитель руководителя Всероссийского общества охраны природы по Дмитровскому городскому округу Богдан Струсь.

Каждый год частям кремлевской елки находят разное применение. Например, в 2018 году из ее ствола сделали около 140 хоккейных клюшек. Одну из них тогда вручили президенту России Владимиру Путину.

В этот раз из мелких деталей главного новогоднего дерева сделают значки с лазерной гравировкой. В будущем эти сувениры вручат школьникам и студентам, участвующим в федеральном экологическом проекте «Разделяй и умножай».

— А из ствола изготовят настенные часы, которые будут вручены медицинским учреждениям и их персоналу во всех 85 субъектах Российской Федерации, — рассказал председатель Всероссийского общества охраны природы по Дмитровскому городскому округу Андрей Пивовар.

Не забыли и о еловых шишках: по подсчетам специалистов, с кремлевской елки можно собрать около 200 тысяч семян. Их отправляют на исследование в лабораторию Рослесозащиты. Семена исследуют и узнают, какие из них годятся для посева. Большая их часть идет на засев рядом со школами, детскими домами. Остальные отправляют на лесовосстановление по всей России.

Наконец распиливание бывшей главной новогодней елки завершено. Материал для будущих сувениров упаковывают и отправляют в Москву — в общественную мастерскую, где дерево пройдет путь от заготовок до полноценных настенных часов.

Уже на входе в общественную мастерскую можно почувствовать горьковатый запах свежеобработанного дерева. Здесь материал проходит все технологические этапы.

— Части елки поступают к нам сырыми. Чтобы сделать сувениры, их для начала необходимо высушить, на это уходит около месяца. После этого мы начинаем обрабатывать дерево для дальнейшего создания из него часов, — поделился директор мастерской Константин Скворцов.

Дизайн часов будет особенным — на них нанесут лазерную гравировку. Варианты рисунка еще утверждаются. Один из них — изображение врача с надписью «Спасибо вам».

— Эскиз разработала наш дизайнер, которая лечилась в больнице от коронавируса. Она изобразила одного из врачей, который ей помогал, — сказал Скворцов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тимур Усманов, член Центрального света всероссийского общества охраны природы:

— У нас не возникло никаких сомнений, когда мы решали, кому посвятить проект в этом году. Главные герои, оказавшиеся на передовой борьбы с пандемией коронавируса, — это наши врачи. Уже целый год медики и ученые тратят все силы на борьбу с COVID-19 и разработку вакцин. Мы хотим выразить благодарность за нелегкий труд и отметить их вклад в спасение жизни людей.

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