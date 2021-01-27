Петр Бирюков: 25 тысяч новогодних елей сдали москвичи на утилизацию в рамках акции «Елочный круговорот»

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Около 25 тысяч новогодних елей сдали москвичи на утилизацию в рамках акции «Елочный круговорот», которая стартовала 2 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что в этом году акция продлится до 20 февраля. Ее главная цель — грамотная утилизация елей и привлечение внимания населения к раздельному сбору отходов.

— Больше всего елей на переработку принесли жители Южного, Западного, Северного, Юго-Западного и Юго-Восточного административных округов, — сказал он.

Заммэра напомнил, что в рамках акции «Елочный круговорот» в специальных пунктах бесплатно принимают елки, сосны и пихты. Обязательным условием является отсутствие на дереве новогодней мишуры и украшений.

В столице работают 549 пунктов и один — в ближайшем Подмосковье на территории ТЦ «Мега Белая дача». Их полный перечень с адресами опубликован на портале открытых данных правительства Москвы.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что все собранные ели направляются в пункты переработки, всего их открыто 10.

— Самый крупный пункт находится в Ульяновском лесопарке, в этом году он работает круглосуточно и может переработать до 1,5 тысячи елей в сутки, — отметил Петр Бирюков. — Из утилизированных деревьев получают щепу, которую затем используют для обустройства экологических троп и в качестве подстилки в вольерахживотных.

В прошлом году в рамках акции «Елочный круговорот» в Москве собрали 52 тысяч елей, из которых получили 200 кубометров щепы.

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