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Такой охотник не промажет
Фото: официальнЫЙ сайта министерства обороны РФ

Такой охотник не промажет

Александр Хохлов

Общество

Бронеавтомобиль «Тай фун-К» получит боевой модуль с новым пулеметом. Новинки уже скоро поступят в действующую армию и станут неприятным сюрпризом для любого потенциального противника.

В январе 2021 года на одном из полигонов Западного военного округа успешно завершились испытания дистанционно управляемого модуля «Охотник» с модернизированным вооружением. Специалисты научно-производственного объединения «Электромашина» концерна «Уралвагонзавод» оснастили боевой комплекс для бронеавтомобилей «Тайфун-К» новым вариантом пулемета «Корд». Во время практических испытаний пулемет при стрельбе по мишеням показал значительное повышение кучности и точности стрельбы.

«Охотник» оборудован дистанционным управлением и стабилизирован в двух плоскостях — по горизонтали и по вертикали. Это позволяет вести прицельную стрельбу при движении боевой машины на скорости до 20–30 км/ч, при этом уверенно поражая движущиеся цели на расстоянии более 1000 метров. Модуль имеет телевизионный прицел, который позволяет обнаружить цель днем на расстоянии до 5000 метров, и тепловизионный для ведения стрельбы ночью. Этот «совиный взгляд» позволяет замечать противника на дальности до 2500 метров. Кроме того, для разведки и наблюдения на поле боя в модуле применяется лазерный дальномер. С его помощью все поправки вводятся в пулемет автоматически.

Боекомплект модуля — 250 патронов калибра 12,7 мм, а общий боезапас «Охотника» — 1000 патронов. В боевом модуле реализован автоматический взвод. То есть солдату достаточно установить боекомплект, а огонь будет вестись в автоматическом режиме. Даже если случится осечка, устранить перебои в стрельбе возможно также дистанционно, не подвергая риску жизнь оператора.

Температурный диапазон работы этого боевого модуля от –60 до +50°С. Пулемет «Корд» новой модификации в ходе полигонного тестирования продемонстрировал высокую эффективность поражения мишеней: она выросла на 20–30 процентов. Теперь в пределах компетенции «Охотника» возможность поражать любую цель с первого выстрела. Как сообщает пресс-служба Ростеха, производитель «Охотника» НПО «Электромашина» приступит к поставке в Вооруженные силы России усовершенствованных боевых модулей для автомобилей «Тайфун-К» уже в самое ближайшее время.

СПРАВКА

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в экспозиции «Уралвагонзавода» впервые был представлен морской вариант модуля «Охотник». Эта установка «Нарвал», предназначенная для вооружения боевых катеров. В модификацию для российского Военно-морского флота конструкторы внесли изменения. Пришлось учитывать углы крена при движении и воздействие морской воды. Не изменились только качественные показатели: боевой модуль с «морской душой» стреляет не хуже сухопутного собрата.

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