Шойгу обсудил с министром обороны Армении вопросы двустороннего сотрудничества

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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян провели телефонный разговор. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе армянского военного ведомства.

Стороны обсудили вопросы двустороннего оборонного сотрудничества. Также Шойгу и Арутюнян затронули вопросы обеспечения безопасности Армении в послевоенный период.

Кроме того, Арутюнян выразил удовлетворение деятельностью российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Он отметил, что в регионе практически полностью соблюдается режим прекращения огня, сообщает РИА Новости.

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