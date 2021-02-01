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Шойгу обсудил с министром обороны Армении вопросы двустороннего сотрудничества
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Шойгу обсудил с министром обороны Армении вопросы двустороннего сотрудничества

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян провели телефонный разговор. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе армянского военного ведомства.

Стороны обсудили вопросы двустороннего оборонного сотрудничества. Также Шойгу и Арутюнян затронули вопросы обеспечения безопасности Армении в послевоенный период.

Кроме того, Арутюнян выразил удовлетворение деятельностью российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Он отметил, что в регионе практически полностью соблюдается режим прекращения огня, сообщает РИА Новости.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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Сергей ШойгуАрменияНагорный Карабах
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