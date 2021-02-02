Добровольцы дезинфицируют помещения бесплатно

Руководитель добровольной пожарной команды «Спасение ПРО» Алексей Самсонов проводит дезинфекцию в книгохранилище библиотеки № 190 на Профсоюзной улице. Он аккуратно распыляет раствор на стол и стулья, чтобы уничтожить все опасные микробы и вирусы / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 2 февраля, сотрудники МЧС и добровольцы из поискового отряда продезинфицировали читальный зал и книгохранилище библиотеки № 190 на Профсоюзной улице. Корреспондент «Вечерней Москвы» наблюдал за процессом.

Библиотека № 190 находится совсем рядом со станцией метро «Коньково», поэтому за новой порцией «пищи для ума» сюда заглядывают не только постоянные посетители — местные жители, но и те, кто оказался здесь проездом.

— В городе недавно ввели единый городской читательский билет. Так что теперь москвичи могут брать книги в любой читальне столицы, — рассказывает заведующая библиотекой № 190 Ольга Мережкина. — К нам каждый день приходит от 150 до 250 человек, а в год посетителей бывает до 5,5 тысячи. Чтобы обезопасить читателей, мы каждые два часа протираем ручки дверей, столы и все поверхности, которых часто касаются люди. Но этого мало. Поэтому мы попросили целиком продезинфицировать помещения библиотеки.

На просьбу откликнулись представители Управления МЧС Юго-Западного административного округа Москвы. На задание они приехали с участниками добровольной пожарной команды «Спасение ПРО». Дезинфекцию будут проводить двое — руководитель отряда Алексей Самсонов вместе со своей супругой Ольгой. Сотрудники библиотеки показывают им фронт работ. В одном помещении — просторный читальный зал. Там рядами расставлены столы и стулья, чтобы посетителям было удобно штудировать книги, а еще здесь находятся восемь компьютеров для тех, кому нужно сделать доклад или погуглить непонятное слово.

— Общая площадь этого помещения — почти 157 квадратных метров, — поясняет Ольга Мережкина.

Алексей и Ольга Самсоновы облачаются в специальные защитные костюмы, а на спины, как рюкзаки, надевают баллоны, в которых налито по 12 литров дезинфицирующего раствора. Тяжеловато для девушки! Но Ольга — опытный боец.

— Сначала, конечно, было непросто, но тренировки дают о себе знать, — объясняет она, увидев удивленные взгляды окружающих.

Руководит «парадом» сотрудник Управления МЧС по Юго-Западному округу Москвы майор внутренней службы Анастасия Трунчева.

— К нам часто обращаются представители бюджетных организаций с просьбой провести дезинфекцию. И мы никому не отказываем. Всегда выезжаем на обработку, ведь безопасность москвичей — первоочередная задача, — поясняет Анастасия Трунчева. — Кстати, наши добровольцы работают бесплатно, в свое личное время.

Тем временем супруги Самсоновы к выполнению задания готовы. Они распыляют жидкость на пол, стены, внимательно следят за тем, чтобы раствор не попал на компьютеры. После того как добровольцы закончили в читальном зале, они переходят в следующее помещение — книгохранилище.

Алексей и Ольга Самсоновы медленно перемещаются между высокими стеллажами. Работать здесь нужно аккуратно, чтобы не испортить книги. Поэтому здесь добровольцы сразу же протирают тряпкой полки после каждого дезинфицирующего пшика.

— У нас в отряде 15 человек, в основном студенты, — рассказывает Алексей. — И все в свободное время выезжают на дезинфекцию. В день — от одного до трех таких вызовов. Порой бывают сложные или очень большие помещения.

Когда добровольцы закончили, Ольга Мережкина поблагодарила добровольцев и сотрудников МЧС. Теперь посетители библиотеки могут приходить за книгами, не боясь заразиться коронавирусом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Крикуненко, начальник управления МЧС по Юго-Западному административному округу город Москвы:

— Сотрудники МЧС ежедневно выезжают на дезинфекцию различных организаций, которые посещают множество людей. Среди них — спортивные и культурные учреждения, уличные детские и спортивные площадки. В работе нам помогают добровольцы из пожарных отрядов. Обеспечение безопасности наших граждан — это основная задача. Мы проводим профбеседы о соб людении социальной дистанции.

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