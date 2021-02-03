Голос планетарного масштаба

Фото: Из личного архива Полада Бюльбюль оглы

4 февраля исполнилось 76 лет народному артисту Азербайджана, другу «Вечерней Москвы», певцу, композитору и дипломату Поладу Бюльбюль оглы. Корреспондент «Вечерней Москвы» поздравила именинника.

Артист поблагодарил за теплые слова, но заметил, что пышного праздника в свою честь он не планирует.

— Дата некруглая, обстановка непраздничная, время и для меня, и для всей страны непростое, — объяснил Полад Бюльбюль оглы свое решение. С теплыми словами к имениннику обратились его друзья и коллеги.

— Поздравляю с днем рождения моего друга, прекрасного человека, уникального творца Полада Бюльбюль оглы, — говорит заслуженный артист РФ Бари Алибасов. — Год назад мы отмечали юбилей, Поладу исполнилось три четверти века, все друзья были на его концерте. Полад все молодеет, а талант его проявляется ярче и безграничнее. И вообще, в своей жизни я мало встречал таких, как он, выдающихся личностей, которые, несмотря на свою славу, оставались добрыми людьми. С праздником, дорогой Полад! Еще сто лет не старей, как ты это умеешь!

По словам народного артиста России Льва Лещенко, Полад Бюльбюль оглы достиг не меньших творческих высот, чем его знаменитый отец — оперный певец Муртаза Бюльбюль.

— Его легкий, гибкий, прозрачный тенор покорил слушателей по всему миру, — считает Лев Лещенко. — Его концерты — события планетарного масштаба. Долгих и плодотворных лет удивительному музыканту и певцу! На сцену Полад Бюльбюль оглы вышел в начале шестидесятых годов прошлого века.

Концертировал в 70 странах мира. В 1988–2006 годах был министром культуры Республики Азербайджан, а ныне — Чрезвычайный и Полномочный Посол этой страны в РФ.

Редакция газеты присоединяется к поздравлениям и желает плодотворной работы.

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