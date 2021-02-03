Главный враг льда и снега

Оператор-деайсер Константин Гуртовой (в кабине машины) обрабатывает самолет противообледенительным составом в аэропорту Домодедово. После такой процедуры снег и наледь не налипнут на корпус воздушного судна, и полет будет безопасным / Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Чтобы самолет мог летать при любых погодных условиях, его нужно подготовить. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, как воздушные судна защищают от наледи, побывав на подготовке в аэропорту Домодедово.

Зимой очень важно следить за тем, чтобы на крыльях и фюзеляже самолета не было наледи и снега. За это отвечают операторы-деайсеры. Эти специалисты проводят противообледенительную обработку воздушного судна — деайсинг.

В аэропорту Домодедово для этих целей имеется 20 специально оборудованных грузовиков с вышками-распылителями на крыше. Экипаж каждой машины — два человека: водитель грузовика и деайсер. Со стороны такая установка похожа на пожарную машину, только покрашена она не в красный, а в ярко-оранжевый цвет.

Автомобиль имеет два положения — рабочее и транспортное. В первом случае вышка, которая закреплена на грузовике сверху, поднимается на высоту до десяти метров. На конце «механической руки» — узкое сопло для нанесения жидкости. А в середине вышки находится кабина оператора, который следит за распылением противообледенительного состава.

Рабочее место оператора-деайсера достаточно аскетичное. В кабине всего два рычага и две педали. Первые отвечают за движение вперед или назад, а вторые — вверх и вниз. В целом кабина довольно просторная. Положение кресла деайсера можно отрегулировать так, чтобы в нем было комфортно сидеть людям любого телосложения. Кстати, из кабины открывается прекрасный вид на аэропорт и взлетно-посадочные полосы.

— Самолет мы обрабатываем двумя типами жидкостей: для удаления обледенения и для защиты от него. Полностью доверить эту работу роботам, к сожалению, пока нельзя. Нужно смотреть, насколько много снежно-ледяных отложений на поверхности самолета, — рассказал оператор-деайсер Константин Гуртовой.

Особенно опасна зимой наледь. Кусочки льда, прилипшие на всевозможные датчики, могут привести к их неправильной работе. А попадание льда в турбину и вовсе губительно для воздушного судна. Это может попросту вывести главную деталь — двигатель — из строя.

— Чтобы полет был безопасным, перед каждым зимним рейсом самолет обязательно принимает специфический двухфазный душ, — пояснил Константин Гуртовой.

Расход жидкостей для каждой обработки воздушного судна разный — от нескольких сотен до тысяч литров. Ведь многое зависит от температуры на улице.

— Чем сильнее мороз за бортом, тем меньше по времени защищает состав. Обработку нужно делать очень быстро. Время защитного действия жидкости, кстати, тоже разное. Оно длится от нескольких минут до нескольких часов. Это тоже нужно учитывать при планировании рейсов, — добавил Константин.

Когда процедуры закончены, вышка складывается, чтобы при транспортировке она занимала меньше места. При этом кабина оператора совершает «цирковой кульбит» — переворачивается «вверх ногами». Так что никаких вещей внутри оставлять нельзя. Высота машины в «походном» положении — четыре с половиной метра.

Кроме автомобилей-деайсеров, в аэропорту Домодедово есть целый парк снегоуборочной техники. Например, еще одна необходимая «в хозяйстве» машина — та, что следит за состоянием взлетно-посадочных полос. Выглядит она как небольшой прицеп к микроавтобусу. Выкрашена машина в ярко-оранжевый цвет, чтобы быть заметной даже в темноте. У такого автомобиля всего два колеса — одно самолетное, похожее на шасси, а другое — обычное, автомобильное.

Как рассказал руководитель аэродромной службы Домодедова Иван Перминов, эта непримечательная с виду машина просто незаменима. Она собирает «показания» о состоянии взлетно-посадочной полосы. Эта информация обязательно учитывается диспетчерами при организации полетов.

— Все пространство, где находятся самолеты, называют «перрон». Для очистки таких больших территорий в аэропорту имеется более шестидесяти самых разных машин: и подметально-продувочные, и похожие на тракторы автогрейдеры, и выглядящие как ковши некороторные снегоочистители, и комбинированные. Эта самая современная спецтехника в России. Она аналогична той, что используется в аэропортах Канады и США, — пояснил Иван Перминов.

Все эти машины оборудованы датчиками системы позиционирования на базе спутниковых систем. Они помогают разыскать заблудившуюся машину на аэродроме, если видимость сильно понижается из-за тумана.

ПРАВИЛА

Предполетная подготовка самолета занимает около 40 минут. Сначала самолет проверяют инженеры и техники, а после его осматривает экипаж, который на нем полетит. Первым делом производят внешний осмотр судна. После проверяют бортовые компьютеры, ищут информацию о неисправностях систем и утечках жидкостей. Перед рейсом обязательно тщательно убирают салон самолета. Последний этап — заправка судна.

Читайте также: Программу льготных авиаперелетов расширили в России