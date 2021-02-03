Сложные времена заставили людей объединиться

Волонтер Александр Чесноков принес бесплатный обед супругам Лидии и Александру Горским / Фото: Артем Соболев, «Вечерняя Москва»

Волонтеры проекта «Дари еду!» регулярно доставляют благотворительные обеды людям с ограниченными возможностями здоровья и пенсионерам. В очередной раз они провели такую акцию для жителей района Кунцево.

Местом сбора волонтеров стал филиал «Кунцевский» Территориального центра социального обслуживания «Можайский». Куратор акции и культорг районного Совета ветеранов Лариса Слепухина проводит инст руктаж и выдает добровольцам маршрутные листы. Сегодня 40 человек получат бесплатные обеды. Еду на благотворительной основе предоставляют местные рестораны.

Доброволец Александр Чесноков надевает терморюкзак с надписью: «Я помогаю людям едой», и отправляется в путь.

— Я работаю продавцом игрушек. Это мой первый выход в качестве волонтера, — рассказывает по пути Александр. — Знакомые рассказали мне о проекте. Захотелось поучаствовать, ведь мне всегда нравилось помогать людям.

По первому адресу дверь открывает приветливая пожилая пара — Лидия и Александр Горские. Супруги вместе почти 60 лет, оба — врачи высшей категории. Волонтер вручает им обед и желает приятного аппетита.

— Мы благодарны ребятам. Их труд — человечный. Приятно, что о нас заботятся, — говорит Лидия Ивановна.

По словам основателя проекта «Дари еду!» Игоря Шатунова, главная мотивация волонтеров — желание сделать доброе дело, наполнить свою жизнь смыслом.

— Отнести обед бабушке, которой не хватает денег, — понятный и доступный каждому вариант помощи. В период пандемии заявок стало больше. Каждую неделю через сайт и соцсети к нам поступает несколько тысяч запросов, — отметил Игорь Шатунов.

По его мнению, в последнее время люди стали отзывчивее. Проекту помогают сотни волонтеров, десятки предпринимателей.

— В сложные времена мы способны объединяться и создавать работающие системы взаимопомощи, — заключил Игорь Шатунов.

ВАЖНО

Благотворительный проект «Дари еду!» основан в 2016 году. Он поддерживает нуждающихся в Москве и других крупных городах. В столице — не меньше 300 волонтеров, к ним может присоединиться любой желающий. Акции проводят регулярно: по средам и пятницам в Кунцеве, по вторникам, четвергам и воскресеньям в Тушине, а по средам и субботам в Ростокине. Кроме помощи в приготовлении и раздаче обедов, принимаются пожертвования. Еще можно положить продукты для нуждающихся в боксы проекта в магазинах.

Читайте также: Добровольцы дезинфицируют помещения бесплатно