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Встретим по-семейному: с кем можно отпраздновать Новый год в феврале
Кан Цзюань украшает квартиру к встрече Нового года по китайскому календарю. Главный цвет украшений по традиции — красный / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Встретим по-семейному: с кем можно отпраздновать Новый год в феврале

Лия Разанова

Общество

Как будут отмечать этот праздник 12 февраля буряты и китайцы, мы узнали у представителей этих народов, живущих в столице.

Китаянка Кан Цзюань приехала с двумя сыновьями к работавшему в Москве мужу семь лет назад. Но и здесь, вдали от родины, семья непременно празднует Новый год по китайским обычаям.

— За месяц до празднования нужно покупать подарки близким, чаще это лакомства и бытовые вещи для всей семьи, ведь у нас не принято дарить отдельные подарки женщине или мужчине. Также приобретаются украшения для дома, а за неделю важно провести генеральную уборку, — рассказывает Кан Цзюань. — Самое главное — выбросить вещи, которые стали ненужными. В конце подготовки подметаем пол, и это своеобразный ритуал: так мы выметаем из дома прошлогодние неудачи, чтобы их место заняли благополучие и успех.

В этот же день, 12 февраля, свой Новый год отметят и столичные буряты. У них этот праздник называется Сагаалган,что означает «белый месяц».

— Буряты начали отмечать Сагаалган в XIII веке, — рассказывает председатель общества бурятской культуры «Уряал» Батор Дугаров. — На праздничном столе обязательно должна быть «белая» еда: сушеные пенки молока, творог, сыр, простокваша и молочная водка «тарасун».

Весь месяц буряты навещают родных. Не обходится и без подарков. Старшим в знак уважения дарят шарф «хадак», за выбором его цвета кроется пожелание. Желтый — цвет богатства, зеленый — плодородия, белый — чистоты.

— Сагаалган в Москве всегда отмечали с размахом, — говорит Батор Дугаров. — В этом году празднования будут домашними, но мы можем поздравить друг друга по видеосвязи.

У кого «свой календарь»

■ Калмыцкий Новый год называется Зул. Конкретной даты за ним не закреплено. В 2020 году его отмечали 10 декабря.

■ Навруз (Новруз) — праздник весны. Распространен в культурах многих иранских и тюркских народов, а в Иране и Афганистане отмечается и как начало нового года.

■ Дата еврейского Нового года Рош ха-Шана строго не закреплена в календаре, в 2021 году отмечать его будут два дня подряд — 7 и 8 сентября.

■ Чага-Байрам ознаменует начало нового года по лунному календарю в Республике Алтай. В этом году он будет праздноваться совсем скоро — 14 февраля.

С Шагаа, тувинцы!

Свой Новый год — Шагаа — отметят 12 февраля и тувинцы. По их традициям накануне нужно искупаться в воде с можжевельником, что защитит от несчастья. Дома зажигают свечи, накрывают стол и зовут старших родственников.

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