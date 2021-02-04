Танцы на льду под русские наигрыши

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

На льду можно не только постигать азы фигурного катания, но и приобщаться к народным традициям. Это доказали москвичи, которые зимой в пятницу вечером спешат не к экрану телевизоров, а на встречи на катке, которые их организаторы прозвали «Фолклед».

Легкий мороз не мешает Тихону Соину лихо перебирать пальцами по кнопкам баяна. Вечер пятницы. На катке недалеко от станции метро «Алексеевская» под веселую плясовую кружатся пары. И это не съемки фильма или работа аниматоров в рамках какого-либо городского праздника. Простые москвичи, участники проекта «Фолклед», устраивают себе такие праздники, если позволяет погода, чуть ли не каждую неделю. Перепляс на коньках для них дело привычное. А что в этом сезоне еще и нужно соблюдать меры безопасности, здесь давно усвоили.

— Впервые я попал на «Фолклед» пять лет назад. Тогда его участники собрались на Останкинском пруду, — вспоминает инженер космической связи Велемир Кремнев. — Вроде все пришли покататься на коньках, а потом разгулялись, расплясались. Оказалось, что народные бытовые танцы хорошо сочетаются с катанием на коньках, даже если человек плохо стоит на них, партнер поддержит! Одна девушка подхватила меня, и тут я понял, что совершенно не умею танцевать — по-народному, как когда-то плясали наши предки.

Потому там же, не дожидаясь завершения встречи, Велемир записался на занятия в Открытую школу русского танца, к Илье Ахрамееву, который и придумал проводить «Фолклед». Сегодня Велемир — народник со стажем, участвует в народных играх, фольклорных фестивалях и даже шьет народные костюмы.

— Сейчас у меня четыре сценических костюма, — рассказывает москвич. — Два — это реконструкция одежды IX–XIII веков и два фольклорных наряда, которые мужчины носили в XIX–XX веках. Со стороны кажется, что пляшут люди, веселятся, ничего особенного. А стоит самому однажды встать в хоровод, стать участником народной игры, и тебя цепляет так, что не увлечься этим уже невозможно! Я с удовольствием провожу игры в лапту, изучаю народные музыкальные инструменты, участвую в стеночных боях на фестивалях. Это наши народные традиции, и их знанием нужно делиться с другими.

Музыкальный руководитель детского сада, 21-летняя Екатерина Кузнецова уже тоже не может представить свое свободное время без народного творчества. Потому на таких мероприятиях она тоже частый гость.

Сейчас Открытая школа народной пляски объединяет более 50 москвичей.

— На данный момент я преподаю в разных коллективах, с единомышленниками мы изучаем, осмысливаем богатое народное наследие и несем свои знания о культуре и традициях в массы, — говорит Илья Ахрамеев. — Некоторые мои ученики уже создали свои коллективы, в том числе и танцевальные. У нас есть клуб любителей народной музыки «Калитка», где поют и слушают народные песни. Я считаю, важно сохранять и распространять традиции всех живущих на земле народов.

А начать можно с изучения обычаев предков. Например, взяв коньки, отправиться в пятницу вечером на каток — туда, откуда слышны задорный смех и звуки баяна.

ГДЕ ПОПЕТЬ И ПОИГРАТЬ

Клуб традиционной игры на балалайке (КТИ «Балалайка»)

Занятия проходят по адресу: Кадашевский тупик, 4, строение 5.

Клуб игры на народных инструментах «Калитка»

Встречи единомышленников, обучающихся игре на народных инструментах (гусли, балалайка, гармонь, бубен, мандолина, домра и другие). Музыка — в основном народная. Встречи проходят по объявлению в библиотеке им. Гоголя или клубе «Аркона».

Игры в лапту для взрослых на оборудованных площадках.

Тренировки и игры проходят под руководством мастера спорта по лапте, председателя областной Федерации по лапте Павла Гусева. Узнать о месте встреч можно в группе «Лапта Москва» в соцсети «ВКонтакте».

Открытая школа народного танца

Занятия проходят по воскресеньям в 18:00 в спортивно-историческом клубе «Аркона». О других местах встреч можно узнать в группе «Русский пляс! Школа русской пляски» в соцсети «ВКонтакте».

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