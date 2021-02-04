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Кукольно-театральный квартирник
Москвичи Елена и Игорь Свеженцевы репетируют очередной домашний кукольный спектакль, на премьеру которого они пригласят друзей с детьми / Фото: Святослав Свеженцев, «Вечерняя Москва»

Кукольно-театральный квартирник

Армен Мурадян

Общество

Считается, что в куклы играют только дети. Если же вникнуть в историю, то выяснится, что традиции устраивать дома кукольные постановки уже не один век. И если зрителями в них выступают именно малыши, то создать для них захватывающий спектакль могут только взрослые. А такие энтузиасты в Москве были, есть и будут.

Привезенная в Россию итальянскими артистами кукла Пульчинелла (она же у французов — Полишинель) очень быстро обрусела и превратилась в Петрушку. У простого народа, посещавшего представления бродячих кукольников на ярмарках, этот персонаж пользовался феноменальным успехом, поскольку был смекалист, храбр и дерзок. В ходе пьесы Петрушка мог и коня у цыгана увести, и лекаря-немца отметелить за то, что тот у него много хворей нашел, и даже квартального-полицейского отдубасить. Поэтому на долгие десятилетия он стал любимейшим персонажем балаганных представлений, а кукольники тех времен были уважаемыми гостями и в домах боярской знати, и на купеческих дворах, и на семейных торжествах.

Так продолжалось вплоть до XIX века включительно. Артисты с куклами выступали на улицах и в трактирах, а летом скрашивали вечера москвичей, которые предпочитали проводить это время года на дачах.

— Петрушками дети называли почти все куклы на Руси. А если это была его невеста, то Ульяна или Марьяна. Они в них играли, ставили свои маленькие, примитивные спектакли, подражая тем, что видели у бродячих актеров-кукольников. Эту тенденцию чутко уловили промышленники и наладили сначала выпуск недорогих перчаточных кукол или марионеток, а затем и вовсе стали продавать наборы для детского домашнего кукольного театра. Благодаря этому и взрослые тоже включились в такую игру, как домашний кукольный театр, — рассказывает педагог, историк театра Ольга Князева.

Домашние кукольные театры были популярны и среди знати. Актеры крепостных театров Шереметевых, Юсуповых, Дурасовых, Салтыковых и прочих известных московских родов тоже ставили кукольные спектакли для детей. А позже, в конце XIX — начале ХХ века, мода на такой досуг дошла и до интеллигенции.

— О природе кукольного театра размышляли Константин Бальмонт и Андрей Белый, — говорит Ольга Князева. — Свой домашний театр был у художника Валентина Серова и его друзей-живописцев Нины и Ивана Ефимовых. Вахтангов хотел поставить кукольный спектакль, а Константин Станиславский даже заказал Алексею Толстому пьесу «в духе Петрушки», которую тот, увы, так и не написал.

В советские годы кукольные театры появились почти в каждом городе, а во всех Дворцах пионеров и даже школах были профильные кружки. А уже с появлением ТВ, когда мультфильмы и программа «Спокойной ночи, малыши!» пришли в каждый дом, культура домашних кукольных театров несколько угасла. Но неожиданно это досуговое направление возродилось как по присказке: не было бы счастья, да несчастье помогло.

«ВМ» уже писала об участнице программы «Московское долголетие» Надежде Лобановой, которая на самоизоляции занялась изготовлением кукол, ставит спектакли, снимает их и выкладывает на YouTube (статья «Кукольные спектакли пенсионерки обрели своего зрителя и стали популярными» в № 8 от 20 января этого года). Таких спектаклей на этом канале немало. Несколько из них созданы семьей Свеженцевых, которые живут в районе Бибирево.

— Идея сделать семейный кукольный театр пришла моей супруге Елене, которая сама создает кукол. Она и раньше показывала детям родственников небольшие рождественские постановки, а когда мы ушли на самоизоляцию, решила сделать полноценный спектакль, — рассказывает Игорь Свеженцев.

Автора пьесы Елена искала недолго — супруг работает на телевидении, он сценарист и режиссер-документалист. Профессиональный оператор тоже всегда под рукой — сын Святослав. Съемку спектакля организовали прямо в квартире — сделали ширму, выставили камеру и свет. Монтировали спектакль и сводили звук на домашнем компьютере. Через несколько недель творческого процесса в интернете появился детский спектакль «Сказка про доброго парня Илюшу, царевну Марьяшу и лису Елизавету Патрикеевну». А еще через некоторое время второй — «Томаш и Любляна» — стилизованный под чешско-моравскую сказку.

— Когда первая волна пандемии прошла, мы пригласили домой на премьеру друзей с детьми. Представление было поддержано кнедликами, запеченными рульками и бочонком чешского пива. Так что спектакль понравился не только детям, но и взрослым, — смеется Игорь.

Сейчас в активе у семьи Свеженцевых уже четыре кукольных спектакля. Кроме вышеназванных двух они сделали пьесу по украинским мотивам и рождественскую историю «Девочка со свечкой».

— Скоро выложим пятую историю, «Сказку про Гурама и Лейли», — рассказывает Игорь. — Мы взяли за правило делать это после домашних премьерных показов. Денег с этого никаких не имеем, просмотров спектаклей, честно скажу, тоже немного. Но нам в удовольствие этим заниматься.

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