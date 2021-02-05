Детали для ракет и самолетов печатает принтер

Оператор первого цеха Дмитрий Голубин программирует 3D-принтер на создание элементов нового авиационного двигателя. Лучи лазерных установок аппарата будут одновременно выплавлять сразу несколько деталей разной конфигурации / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

5 февраля исполняется три года Центру аддитивных технологий госкорпорации Ростех. С помощью 3D-печати здесь создают детали для авиапрома, космоса и других отраслей.

Центр может полностью обеспечить потребности всех российских компаний в необходимых изделиях. Производство расположено на территории Московского машиностроительного предприятия имени В. В. Чернышева. Стеклянными стенами помещение разделено на несколько цехов, в которых организован полный цикл производства деталей для авиа- и космической техники.

— Здесь мы, во-первых, отрабатываем новые технологии, во-вторых, постепенно переходим к серийному производству, — поясняет генеральный директор предприятия Владислав Кочкуров.

Аддитивные технологии предполагают послойное наращивание и спекание изделий с помощью компьютерных 3D-моделей из порошков металлических сплавов. В центре детали «выращивают» в камерах, наполненных инертным газом. На расположенную внутри металлическую платформу с помощью специального устройства слой за слоем наносится порошок, а лазер выплавляет из него необходимый элемент. «Лекалом» служит трехмерная виртуальная модель, разработанная проектировщиками предприятия-заказчика и при необходимости дорабатываемая специалистами центра.

— Аддитивные технологии нужны для производства деталей в сжатые сроки или когда крайне сложно или невозможно изготовить их традиционным методом, — уточняет заместитель гендиректора предприятия Владимир Маршов.

На первом «аддитивном» участке установлены два принтера, которые работают на сплавах из нержавеющей стали из кобальт-хрома. Меньший используется, когда нужно быстро произвести небольшие детали, больший — для элементов покрупнее.

Еще две машины средних размеров установлены на соседнем участке. Одна производит изделия из нержавеющих и жаропрочных сплавов, другая предназначена для изготовления деталей из алюминиевых сплавов — на ней, кстати, производят завихрители для новейшего отечественного авиадвигателя ПД-14, разработанного для самолета МС-21.

Неподалеку расположен самый большой 3D-принтер, но его только готовят к запуску.

Отпечатанные детали отправляются в трехмерный сканер — он выглядит как шкаф со столом, из которого «растет» металлическая рука со сканатором (устройство позиционирования лазерного луча. — «ВМ») вместо кисти. Аппарат сравнивает готовое изделие с виртуальной моделью и выдает заключение — соответствует ли изделие заданным параметрам.

«Одобренные» сканером изделия поступают на участок термообработки. Здесь установлены высоко- и низкотемпературные вакуумные печи.

— После аддитивного построения любая деталь требует стабилизации внутренних напряжений, — объяснил директор предприятия. — Изделие, изготовленное с помощью послойного синтеза, требует термической обработки для сохранения геометрии.

Завершается процесс производства на участке постобработки. В одном из цехов готовые детали отделяются от платформы, в другом — проходит финальная шлифовка и обработка деталей.

Это современное производство требует минимум людских ресурсов.

— В перспективе можем перейти к автоматизированному производству, минимизировав человеческий труд, — уверен Владислав Качкуров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Прохоров, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы:

— Московские предприятия активно берут на вооружение аддитивные технологии. Властями города разработаны различные меры для поддержки таких компаний. Так, для резидентов технополиса «Москва» действуют нулевая ставка налога на имущество, снижен налог на прибыль и доступ к беспошлинному импорту. Еще один способ поддержки — помощь с поиском потенциальных заказчиков.

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