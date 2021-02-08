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Мосгорстат дал демографический прогноз на ближайшие 15 лет
Фото: pexels.com / cottonbro

Мосгорстат дал демографический прогноз на ближайшие 15 лет

Никита Миронов  

Общество

Рост населения столицы в ближайшие годы замедлится, а рождаемость, напротив, станет немного выше. Мосгорстат дал демографический прогноз на ближайшие 15 лет.

Население Москвы в 2036 году достигнет 12 миллионов 935 тысяч человек. Причем женщин будет на миллион больше, чем мужчин. Таким образом, рост населения столицы, с которым мы сталкивались последние десятилетия, сильно замедлится. Почему?

В 1971 году — то есть полвека назад, численность населения столицы достигла 7 миллионов человек. А в 1986-м, спустя 15 лет, нас было уже 8,5 миллиона. Рост за 15 лет — 1,5 миллиона. В среднем — 100 тысяч в год. Прогноз же на ближайшие 15 лет — рост всего 243 тысячи, или около 16 тысяч в год. То есть темпы роста снизятся почти в пять раз.

Зато очень незначительно, но все же подрастет рождаемость. Если сейчас на одну москвичку приходится 1,4 ребенка, то в 2035 году — уже 1,53. Вырастет и продолжительность жизни — до 82 лет. Причем москвички в среднем будут жить 84,4 года.

— Это вполне вероятно. Уровень развития медицины растет, а с ним и продолжительность жизни, — рассуждает кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — Другой вопрос, что естественный, то есть без учета миграции, прирост населения все равно будет отрицательным. Иными словами, число умерших будет превышать число родившихся — как происходит уже много лет.

Мосгорстат, кстати, дает такой же прогноз. Так, предполагается, что в 2035 году на 1000 москвичей в год будет приходиться 7,7 рождений и 11,7 смертей.

— Москва — старый город, и он продолжит стареть. И эта тенденция в ближайшем будущем не изменится, — считает Караев.

Согласно прогнозу, рост населения Москвы, как и в предыдущие годы, продолжится исключительно за счет приезжих — внутренних и внешних мигрантов. Но почему этот рост ожидается таким слабым? Неужели в Москву будут меньше ехать?

— Как ни странно — да. Пандемия для большинства из нас открыла «дистанционку». Сегодня, чтобы работать в Москве, уже не обязательно здесь жить, — пояснил Виталий Караев. — В прошлом году, например, сотни тысяч сотрудников офисов уехали из столицы в свои города и трудятся на московские компании удаленно. Я убежден, что эта тенденция не просто сохранится, но и усилится. И причины будут чисто экономические.

Сами компании будут экономить, сокращая затраты на офисы. А еще они смогут срезать зарплаты, потому что сотрудникам уже не нужно снимать в Москве жилье или выплачивать ипотеку. И многие на уменьшение зарплат согласятся, потому что их расходы тоже реально снизились: минус аренда квартиры, минус расходы на транспорт, офисные обеды, офисную одежду. Сел в домашних шортах за компьютер где-нибудь в Сызрани и работай за «московскую» зарплату. Почему нет?

По мнению эксперта, эта новая экономическая реальность снизит и число внешних мигрантов.

— Столь мощного, как сейчас, строительства, например, уже, вероятно, не будет: снизится востребованность офисов и жилья. А значит, и строителей будет нужно меньше. Упадет востребованность представителей сферы обслуживания, потому что «офисного планктона» в Москве станет значительно меньше. Так что прогноз снижения численности мигрантов, я считаю, вполне оправдан, — пояснил Караев. — Конечно, деньги будут уходить из города. Но, если они придут в регионы, жизнь там улучшится.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Кухнецов, ведущий научный сотрудник института социологии ФНИСЦ РАН:

— Насчет роста рождаемости я сомневаюсь: этот показатель растет только в случае серьезных кризисов — таких, как вой на. Замечено, что фертильность женщин в это время обычно возрастает; как будто сама природа пытается скомпенсировать убыль населения. Но если мир и правда вступает в эпоху пандемий, то есть входит в полосу затяжного кризиса, возможность некоторого роста рождаемости я исключить не могу.

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