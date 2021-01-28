Росстат зафиксировал рекорд сокращения численности населения страны за 15 лет

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Более чем на 500 тысяч человек сократилось население России впервые за 15 лет. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные исследования, проведенного Росстатом.

Так, по состоянию на 1 января 2021 года численность жителей России, по предварительной оценке, составила 146 238 185 человек. В прошлом году этот показатель был равен 146 748 643.

Это свидетельствует о том, что население Российской Федерации за прошедший 2020 год уменьшилось на 510,5 тысячи человек. Уточняется, что этот показатель является самым значительным за прошедшие 15 лет. В 2005 году было зафиксировано, что число жителей нашей страны уменьшилось на 564,5 тысячи человек.

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