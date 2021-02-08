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Ученые объяснили, почему в Москве мужчин меньше, чем женщин
Фото: pixabay.com

Ученые объяснили, почему в Москве мужчин меньше, чем женщин

Никита Миронов  

Общество

В Москве на 1000 мужчин приходится 1164 женщины. А на 2 миллиона детей — 3,5 миллиона стариков.

В столице, согласно статистике, не хватает мужчин. При этом, что интересно, в возрасте до 20 лет число парней хоть ненамного, но превышает количество девушек. А вот после 20 лет все становится ровно наоборот: на каждую тысячу мужчин приходится от 1014 до 1064 женщин. Ну а в категории 70+ этот показатель и вовсе плачевен: мужчин этого возраста почти вдвое меньше, чем женщин.

— Мальчики рождаются чаще, но мужчины традиционно живут меньше, — рассказывает завкафедрой демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко.

Одна из причин этого — традиционная для мужчин склонность к риску. Это проявляется уже в детстве.

— По статистике, именно мальчики чаще падают с велосипеда, качелей, травмируются на горке, — пояснил доктор медицинских наук, профессор, консультант Клиники детской травмы ЦНИИ травматологии и ортопедии Владимир Меркулов.

Увы, но и в дальнейшем, по словам эксперта, печальная тенденция сохраняется: мужчины чаще гибнут от разного рода травм, автоаварий, отравлений. А большая часть смертей молодых и среднего возраста мужчин обусловлена приемом алкоголя, еще одной страшной бедой нашего времени.

— При неумеренном употреблении алкоголя люди необязательно гибнут от цирроза печени. Они становятся жертвами «пьяных» травм, неаккуратного обращения «подшофе» с электричеством, попадают под машины. А кто-то действительно зарабатывает себе целый букет сердечно-сосудистых заболеваний, — пояснил доктор медицинских наук, сотрудник Московского НИИ психиатрии Александр Немцов. — Женщины, конечно, тоже употребляют алкоголь, но, как правило, не в таких дозах и не так часто.

Объясняет нехватку мужчин, конечно, и низкая рождаемость, да и сам образ жизни жителя мегаполиса не предусматривают большого количества детей.

— Москвички рожают все позднее и позднее, потому что хотят успеть «пожить для себя». На второго ребенка у них часто не остается ни времени, ни желания, — рассуждает заведующий кафедрой социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Анатолий Антонов. — Да, в Москву приезжают сотни тысяч внешних и внутренних мигрантов активного возраста, но они едут не рожать, а зарабатывать.

КАК У НИХ

В разных странах соотношение полов очень разное. По наблюдениям экспертов, чем более страна развита, тем меньше разница между количеством мужчин и женщин. Так, например, в Сальвадоре на 100 женщин приходится 92 мужчины, а в Канаде и Дании — 98. Но общая тенденция такова: со временем мужчин относительно женщин становится все меньше и меньше.

— С ростом эмансипации и урбанизации происходит определенное выравнивание полов, — пояснил урбанист Григорий Мельник. — Происходят изменения в их социальной роли. Мужчина, уже необязательно основной добытчик и глава семьи, может меньше работать, он испытывает меньше стрессов, а значит, и дольше живет.

КСТАТИ

В возрастной категории 20–24 года на 1000 парней приходится 1045 девушек. А в категории 30–34 года на тысячу мужчин — уже 1097 женщин. Более-менее равное сочетание — 1014 женщин на 1000 мужчин — лишь в группе 25–29-летних москвичей.

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