Хоккеистам придется покинуть Воронцовский парк

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Хоккеисты Академического района лишились возможности заниматься любимым спортом в Воронцовском парке. Местный житель Валерий Семенов сообщил в социальных сетях, что администрация зеленой зоны запрещает пользоваться здешним катком. В качестве альтернативы москвич предложил местный пруд, однако и здесь не нашел понимания. Корреспондент «Вечерней Москвы» выехал на место и разобрался в проблеме.

С Валерием Семеновым мы договорились встретиться у парка, а потом сразу же пошли к одному из прудов, расположенному ближе к выходу у Ленинского проспекта. По пути мужчина рассказывает, что уже тридцать лет приобщает детей из своего двора к спорту.

— Летом играем в футбол, а зимой — в хоккей, — объясняет Семенов. — Обычно собираемся в парке, на природе. На свежем воздухе тренироваться интереснее, да и дети начинают любить окружающий их мир, учиться бережному отношению к экологии.

Мужчина подводит к небольшому пруду и говорит, что здесь они любят играть с мальчишками.

— Но вот периодически к нам подходят охранники и просят освободить лед, так как говорят, что это частная территория и здесь нельзя заниматься, — утверждает Виталий Семенов. — Но как эта территория может быть частной, если это государственный парк, который предназначен для прогулок? Мужчина говорит, что они с детьми не нарушают общественный порядок. Наоборот, занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни и показывают пример остальным, как надо проводить досуг.

— Мы стараемся не сдавать своих позиций и приходим сюда с ребятами по нескольку раз в неделю, расчищаем лед, — отмечает Валерий Семенов. — Переобуваемся прямо здесь, на скамейке, стоящей рядом. Но охранники, видя, что мы упорные, стали сыпать на лед песок, чтобы мы сами отказались от затеи. Разве это правильно?

Мужчина говорит, что куда только не писал жалобы, но ничего добиться не удалось.

— Приходили одни отписки, — утверждает пенсионер. Также мужчина рассказывает, что подальше есть коробка, где местные жители могут кататься на коньках, но там не разрешают играть в хоккей.

— Есть и платный каток, а вот почему-то поиграть на пруду, на льду, который мы расчищаем сами, — нельзя, — разводит руками Виталий Семенов.

Мы отправили запрос в администрацию усадьбы Воронцово с просьбой прояснить ситуацию. Вскоре пришел ответ.

— Нахождение с клюшками на льду во время общего сеанса может быть небезопасным, так как на катках находятся посетители разных возрастов, а также с разным уровнем подготовки. Во избежание травм на катках установлены правила, запрещающие выход на лед с клюшками и длинномерными предметами, — сообщили в администрации парка.

А потом дали разъяснение и по запрету катания на поверхности пруда.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Погребняк, заместитель директора усадьбы Воронцово по общим вопросам:

— Катание на пруду Воронцовского парка запрещено. В соответствии с требованием № 702-ПП «Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в городе Москве и Правил охраны жизни людей на водных объектах города Москвы» балансодержателем установлены информационные знаки, запрещающие выход на лед. А также сотрудники охраны парка проводят патрулирование и контролируют недопущение нарушений в целях безопасности посетителей.

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