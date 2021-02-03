Опасный трюк — как творчество

Новый спортивный конкурс «Лед» стартовал в столичных школах / Фото: Артем Соболев, «Вечерняя Москва»

Лыжники, выполняющие трюки на перилах, стенах, заборах городских улиц, восхищают и одновременно пугают жителей столицы. Корреспондент «Вечерней Москвы» познакомилась со стритрайдерами.

От белой беседки в парке около станции метро «Пражская» на аллею спускается лестница с двойными перилами посередине. Трое ребят и девушка орудуют лопатами, создавая под ней «разгон» из снега, чтобы набирать скорость. Готово! Прохожие замирают, глядя, как Дмитрий Макрушин встает на бортик беседки, оттуда прыгает на трамплин и скользит по перилам.

— Опасно, — качает головой пожилая женщина, которая проходила мимо и украдкой крестит лыжника. На середине спуска спортсмен в прыжке разворачивает лыжи. Движения плавные, отточенные.

Уличным катанием Дмитрий Макрушин занимается уже 18 лет. Летом тренируется на роликах, зимой — на твинтипах. Это лыжи, похожие на горные, но их концы немного загнуты кверху.

Под одобрительные крики товарищей на бортик встает следующий лыжник — Валерий Ноздрин. Полминуты он настраивается на трюк и так же красиво, как Дмитрий, выполняет его.

Через час спортсмены делают перерыв, чтобы выпить чаю из термоса.

— Мы можем использовать любую кочку, все, по чему могут скользить лыжи, — говорит Валера Ноздрин. — Видишь забор вокруг футбольного поля? Рядом горка. Можно накопать трамплин и проехать по сетке, оттолкнуться, сделать сальто. Это очень творческий экстрим. Можно делать упор на технику, усложнять трюки, а можно сосредоточиться на красоте выполнения. Но главное — безопасность. Начинать лучше всего с инструктором, идти от простого к сложному. И не пренебрегать защитной экипировкой.

Стритрайдеры, так называют городских лыжников, не только катаются, но и занимаются творчеством.

— Раньше мы снимали фильмы, сейчас перешли на короткие видео, — рассказывает лыжник Сергей Головушкин.

По мнению любителей уличного катания, подходящих для него локаций в столице много. Они все время находят новые места — «споты». Да и этот вид спорта «постарел». Если раньше им увлекались подростки, то сейчас спортсменам в основном около 30 лет.

— Людей стало меньше кататься на улицах. Все больше в сноупарках, — говорит Дмитрий Макрушин. — Но мы стараемся поддерживать эту культуру. Кто, если не мы?

РЕКОРДЫ

Том Волиш поставил мировой рекорд в спуске по перилам. Он проскользил на лыжах 129 метров. Питер Оленик совершил самый высокий в мире прыжок в хафпайпе (конструкции для трюков на горных лыжах). Он покорил высоту 7,59 метра. Матильда Гремо первой в мире исполнила трюк, состоящий из двух сальто и четырех горизонтальных вращений на 360 градусов.

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