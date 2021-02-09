Тигран Логян: Мне помощь одна нужна — чтоб рассказали, что все написанное там неправда

Фото: facebook.com/dmitry.visota

8 февраля в СМИ появилась информация о Тигране Логяне, живущем в подъезде многоэтажки в Ховрине. Сообщалось, что мужчина раньше был журналистом, а теперь — обманутый дольщик, вложившийся в недвижимость в Сочи. А из столичной квартиры его выгнала сестра. 9 февраля история получила продолжение: журналисты выяснили, что из подъезда Тиграна выгнали из-за слишком пристального внимания коллег. С легкой руки опубликовавшего эту историю блогера Тиграна окрестили «экс-журналистом «Вечерней Москвы». По данным самой «Вечерней Москвы», такого журналиста в штате редакции никогда не было и трудовых договоров на внештатной основе с ним не заключалось. Тем не менее мы почувствовали ответственность за его судьбу и пообщались с Тиграном, чтобы выяснить, что на самом деле произошло в его жизни.

Тигран Логян уточнил, что сотрудничал с некоторыми изданиями в качестве внештатного корреспондента: писал про недвижимость, строительство с 2003 по 2007 год.

— Публикации у меня были и в «Вечерке», и в издании «Квартирный ряд», в «Строительной газете». Сейчас я ищу работу по специальности, также — в качестве фрилансера, — говорит мужчина, — изучаю вакансии на специальном сайте в библиотеке. Также подрабатываю гардеробщиком, чтобы не бездельничать в процессе — я не маргинал и не пьяница, только курить бросить не могу.

Именно из-за страсти к курению и произошла вся эта история, о которой сегодня говорят СМИ. По словам мужчины, как-то на лестничной площадке за сигаретой он разговорился с соседом, который позже и опубликовал историю о журналисте в социальных сетях. Только правды там, как заявил наш собеседник, процентов десять.

— Я действительно обманутый дольщик, — признался Логян. — В 2012 году купил квартиру в строящемся доме в Сочи, но как был он на стадии котлована, так и остался. Я, как и другие дольщики, пытался обратиться в суд, только вот это не помогло. Застройщика, конечно, посадили, только это не прибавило ни мне, ни другим людям ни рубля: он по-прежнему должен сотни миллионов, даже спустя восемь лет. Мужчины устали материться, у женщин слезы высохли, меня тоже здоровье на нервной почве подвело. Дело еще в том, что если в Москве, когда застройщик не может достроить жилье, его достраивает другая компания, то в Сочи это не работает.

Видео: Telegram-канал Mash

Ситуация с семьей у Тиграна действительно непростая: в столичной квартире он проживал вместе с родителями, которые, к сожалению, уже ушли из жизни. Сейчас она находится в собственности его племянницы, рассказал мужчина:

— Квартира принадлежала моим родителям, одного за другим их не стало, и сейчас она записана на мою племянницу. Но я живу не на улице, не в подъезде, а у родни. Конечно, после ухода родителей отношения с ней испортились по банальной причине: материальный вопрос. Происходили серьезные скандалы, но в этом же нет ничего нового. Во многих семьях происходят скандалы. Одни бьют посуду и кидают сковородки, а я ухожу в курилку в подъезде. Да, пару раз там ночевал, но так я просто ждал, когда все накричатся и успокоятся. Но это не значит, что я там живу, просто произошла семейная неурядица.

— Раз вы там не живете, зачем кровать, матрас?

— Это вообще какой-то монтаж! Там не матрас, а скамейка для курения на другом этаже. На этой почве после таких публикаций у меня произошел серьезный скандал с управой, которая получила нагоняй за то, что у них в подъезде живет якобы бездомный. Человек, выложивший эту публикацию, меня дискредитировал. О своей жизненной ситуации я рассказал соседу в дружеской беседе — даже не знал, что он что-то снимает, делает какие-то видео. То есть я видел, что он делает фотографии, но подумал: может, мне просто подарить их хочет? Даже не знаю, когда эти видео снимались и как? Такую медвежью услугу мне оказали…

Фото: facebook.com/dmitry.visota

Сейчас по просьбе Тиграна информацию из первоисточника уже удалили, но интернет все помнит и мужчине по-прежнему поступают многочисленные звонки с предложениями помощи.

— А мне помощь одна нужна: чтоб рассказали, что все написанное там неправда, — сказал мужчина. — Это неверная интерпретация, на публикацию которой я не давал своего согласия. У меня и так натянутые отношения с родней, а тут стало еще хуже. Сейчас тот, кто разместил эту информацию, уже все удалил, но новость распространилась молниеносно. И 90 процентов этого — фейк. Теперь мне постоянно звонят люди, предлагают какую-то помощь, но я никогда не стоял на паперти.

Цель у Тиграна сейчас — найти работу по специальности и вернуться в журналистику. Мужчина долгие часы проводит в библиотеке, изучает сайты с вакансиями, но пока ничего подходящего так и не нашел. Он будет благодарен каждому, кто предложит ему не деньги (ведь он не попрошайка), а возможность работать и зарабатывать честно.

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