Таролог рассказала, кому из знаков зодиака 14 февраля принесет ссоры и расставания

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Таролог и парапсихолог Саона рассказала, представителям каких знаков зодиака грозит расставание 14 февраля.

Близнецы

Вы в центре внимания как на работе, так и среди друзей, и даже в незнакомой компании все взгляды прикованы именно к вам. У вас множество талантов, которые вы боялись реализовать, а сейчас такая возможность появится. Близнецы покажут себя с лучшей стороны. А вот в личной жизни возможны конфликты. Запаситесь терпением, доверяйте своей второй половине, ведь вы рискуете поссориться в День всех влюбленных.

Лев

Ближе к празднику усталость, накопленная за последнее время, даст о себе знать. Вам не просто хочется отдохнуть — передышка вам жизненно необходима. Однако все жизненные обстоятельства складываются так, что отдыхать вам некогда: много работы. Встречи с вами ждут друзья и родные. Считайте, что это ускорение перед финишем. Не расслабляйтесь, иначе родные обидятся, а на работе возникнут проблемы. Про День святого Валентина вы, скорее всего, и не вспомните, чем можете обидеть свою вторую половнику.

Весы

На этой неделе не ждите ни от себя, ни от окружающих, ни от судьбы серьезных событий и глобальных изменений. Все будет идти своим чередом, без резких скачков. Скорее, жизненный темп даже замедлится. Поскучать иногда тоже полезно — не переживайте, что ваши будни будут наполнены работой и домашними делами. Романтики не ждите. Многие представители этого знака останутся в этот день без праздника, но помечтать о любви и романтике можно и в одиночестве.

Козерог

Козероги, ваши близкие очень нуждаются в вашей помощи, чуткости и заботе. В особенности ваша вторая половинка. Постарайтесь проводить с ними как можно больше времени. Поинтересуйтесь их делами, спросите, не нужно ли что-нибудь. Нужно еще как! Иначе возможны ссоры, что плохо отразится на вашем эмоциональном состоянии или даже приведет к расставанию.

Водолей

Все ваши мысли будут заняты работой. Накопилось множество дел, которые звезды помогут вам решить, да еще и с выгодой для вас. Главное, не спешить, подходить ко всему вдумчиво. И тогда коллеги и руководство заметят и оценят ваши успехи. Увеличения оклада или повышения по службе ждать не нужно, но одобрение и хороший задел на будущее вам обеспечены. В круговороте дел вы можете забыть о любимом человеке, так что не исключены ссоры и расставания.

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