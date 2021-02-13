Низкий уровень бровей: тренд на естественность

Фото: Из личного архива Любови Гауэр

Для сторонников натуральной красоты наступило наконец-то «золотое» время: теперь, чтобы быть модной и стильной, не требуется нарочито накачивать свои губы и грудь силиконом, убирать комки Биша для акцентирования скул или просить мастеров наращивать огромные, сделанные в технике 3D ресницы. Новый тренд, имя которому «естественность», диктует новые правила. Неудивительно, что эта тенденция не обошла стороной и такую важную часть лица, как брови. По новым стандартам они должны находиться на своем естественном месте, на котором были от рождения, а не стремиться вверх. Подробнее о новом тренде расскажет пластический хирург Любовь Гауэр.

Давайте говорить начистоту: в реальности очень высокие брови, данные от природы, встречаются крайне редко. Практически всегда такой их вид является результатом манипуляций косметолога или эстетического хирурга. Достичь такого эффекта возможно при проведении следующих коррекций: различных лифтингов — как классических, так и сделанных при помощи эндоскопа. Яркий пример: темпоропластика, или подтяжка лба, или же установка нитей.

Канул в Лету

Интересен тот факт, что именно подтяжка бровей (или броулифтинг) пользовалась огромной популярностью. В первую очередь у совсем молодых пациенток. Причина этому — погоня за селебрити, теми, кто является «иконами стиля» юного поколения. Многие из них прибегали к этой процедуре, чтобы придать своему взгляду особую сексуальность.

Так, под нож хирурга ложились известнейшие топ-модели: Белла и Джиджи Хадид, супруга Джастина Бибера Хейли, представительница семейства Кардашьян Кендалл Дженнер и другие. Особенно ярко этот эффект проявился у Беллы Хадид, которая приобрела с помощью данной манипуляции еще и «лисьи глазки». В своем стремлении походить на кумиров к специалистам-эстетистам стали приходить и далекие от шоу-бизнеса девушки.

Другой вариант — когда за помощью к хирургам обращаются дамы, перешагнувшие 40-летний рубеж. Они приходят с целью убрать возрастные изменения. В частности, ярко выраженное провисание тканей верхней области лица.

Кстати, подобным образом борются со старением и голливудские звезды. 53-летняя Николь Кидман очаровывает всех своим открытым взглядом с устремленными ввысь бровями. Неугомонная латиноамериканская красотка Дженнифер Лопес, разменявшая пятый десяток, демонстрирует лицо, на котором по большому счету отсутствуют следы времени. Как и у 62-летней Мадонны, которая и не скрывает того, что ей недавно провели операцию броулифтинга.

Однако в своем стремлении к молодости стоит обратить внимание на сохранение естественного местоположения бровей. Чтобы понять, что для лица — норма, стоит посмотреть на свои фотографии, сделанные в подростковом периоде. Вы удивитесь, но это кажущееся сегодня низкое положение бровей — и есть то самое, натуральное и анатомически правильное. И все ваши коррекции не должны заставлять брови постоянно удивляться. И у селебрити до проведения операций было именно так.

Главное правило, которое действует при нынешнем тренде на естественность, в отношении бровей звучит следующим образом: оставьте брови на том месте, где они были от рождения.

Если не броулифтинг, то что?

Для эффективной борьбы с такими следами возраста, как нависание век, опущение мягких тканей или птоз, необязательно делать броулифтинг. Вполне достаточно будет верхней блефаропластики, благодаря которой можно «открыть» взгляд, устранить провисший кожный лоскут, оставив брови на их законном месте. И именно поэтому данная операция традиционно входит в топ-5 самых востребованных манипуляций.

Еще одним плюсом ее является возможность решения комплексных проблем, связанных как с генетическим фактором, так и с жизненным процессом.

К генетическим изменениям относится такая врожденная патология, как слабая соединительная ткань век. И с этом проблемой стоит бороться с раннего возраста — после стадии активного роста и созревания. Иначе этот дефект может серьезно «отравить» жизнь, вызвав такие осложнения, как хроническая отечность и появление «мешков». Неудивительно, что по таким показаниям основной пациент здесь — молодежь обоих полов, возрастная категория которой 18–35 лет.

Если же говорить о возрастных или приобретенных изменениях, то здесь главными проблемами являются общая дряблость кожи, птоз, наличие избыточных мягких тканей в верхней трети лица. И с ними тоже необходимо бороться, чтобы исключить формирование грыж.

Со всеми этими ситуациями справится блефаропластика. В ее пользу говорит и тот факт, что она является малотравматичным видом коррекции и даже может проводиться под локальной анестезией — в том случае, если хирург видит отсутствие возможностей для осложнений. Поэтому и период реабилитации здесь относительно короткий. Так, гематомы и отечность пройдут через 1–2 недели, а полное восстановление ожидается уже через месяц. Дискомфорт и требования по уходу за швами минимальны.

Все это делает блефаропластику такой востребованной у пациентов коррекцией, вне зависимости от их возраста и пола.

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