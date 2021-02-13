Счастливы вместе: накануне 14 февраля звездные пары поделились с «ВМ» историями своей любви

Антон и Елена Хабаровы, актеры Московского Губернского театра / Фото: Из личного архива пары

Далеко не все праздники, которые стране подарила западная культура, приживаются на российской почве, но 14 февраля, День всех влюбленных, пришелся по вкусу нашим согражданам. Еще один повод поздравить свою половинку и разукрасить холодный зимний день воздушными шариками в форме сердец, милыми мягкими игрушками, сладостями и атмосферой тотальной нежности. «ВМ» попросила известные пары вспомнить, как у них случилось признание в любви, и заодно убедилась: настоящие чувства крепки даже без праздничных ритуалов.

«Мы сорвали джекпот». Антон и Елена Хабаровы, актеры Московского Губернского театра:

— Мы познакомились на приемных экзаменах в Щепку, и сразу возникла взаимная страсть. Помню, как я признался Лене в любви тем же летом, в арке дома на Тверской улице, куда мы спрятались от проливного дождя, смеялись и целовались. Мы обошлись без всякого конфетно-букетного периода, и уже двадцать лет вместе, воспитываем сына, дочь. И это еще раз доказывает, что все настоящее случается без промедления.

Можно сказать, что в этой жизненной биологической лотерее, когда сошлись на чистой «химии», а все точки соприкосновения обнаружили впоследствии, мы сорвали крупный джекпот. Давно убедились, что комплексно подходим друг другу. И оба терпеть не можем всяческий романтический, сладкий сироп. В нем нет естественности. Так что мы не отмечаем праздники, и привычки дарить какие-то крупные подарки друг другу тоже не имеем. Зато умеем качественно отдыхать. Для нас нет ничего лучше, чем отправиться вместе в путешествие, и вот на это мы тратим заработанные деньги. На общее увлечение дайвингом в том числе.

«Первой призналась Юля». Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, певцы:

Фото: из личного архива пары

— Вращаясь в одной сфере, мы давно знали друг друга, пересекались на больших сборных концертах, вместе принимали участие в первом телевизионном ледниковом шоу, но взаимное чувство у нас зародилось, только когда мы практически одновременно ушли в сольное творчество и стали приглашать друг друга на свои выступления.

Я первая призналась в любви. Алексей созревал чуть дольше, но его ответное признание было уже настолько серьезным, осмысленным и, что важно, своевременным. Мы счастливы, что чутко угадали друг друга. Собственно, и наше творчество посвящено любви. Так, недавно я выпустила клип «Не забывай меня, пока»: это чувственная песня на вечную тему «с любимыми не расставайтесь» — о том, что когда даже что-то не ладится, отношениям нужно давать шанс, не ставить точку... А вот День святого Валентина мы празднуем исключительно, если выпадает возможность — за тринадцать лет совместной жизни из-за занятости на разных мероприятиях, наверное, всего раза три мы были вместе в этот вечер. Но это замечательный дополнительный повод еще раз отправить лучи любви в сторону своего близкого человека, сходить вместе поужинать, удивить свою половину каким-то сюрпризом. Вообще в нашей семье больше всего ценятся не дорогие подарки, а изобретательность — неожиданно организованная поездка или что-то сделанное своими руками. У Алексея немало футболок, вышитых мной.

«Прогулка по Фонтанке переросла в свидание». Дмитрий Лысенков и Мария Зимина, актеры из Санкт-Петербурга:

Фото: Мария Андреева

— Нас свела «Александринка», где я тогда служил, а Маша только пришла в труппу — бегала в массовке, была рыжая, яркая. У нас появился взаимный интерес, и однажды после репетиции просто отправились гулять на Фонтанку. Это не было назначенным свиданием, но по факту им оказалось. Предложение руки и сердца прозвучало спустя год после знакомства, и мы совершенно неформально зарегистрировали свои отношения. Недавно отметили уже десять лет с тех пор, как расписались.

А 14 февраля мы с нашими двумя дочками празднуем только день рождения нашей бабушки. И в принципе очень спокойно относимся ко всякого рода торжествам и подаркам не придаем большого значения. Мы любим, скорее, радовать друг друга в самые обычные будни. Вдруг вручить любимой букет каких-то экзотических цветов, например. Именно такие вещи запоминаются и оставляют приятное послевкусие.

«Жить и танцевать на одном дыхании». Анастасия Сташкевич и Вячеслав Лопатин, прима-балерина и премьер Большого театра:

Фото: Из личного архива пары

— В Настю я влюбился еще семнадцатилетним, когда увидел ее на одном международном конкурсе, в котором тоже участвовал. Она была абсолютно воздушной. А потом нас судьба свела в Московской государственной академии хореографии, где мы попали на один курс, и нас сразу поставили в пару. Настя тогда была полностью сосредоточена на работе и не обращала внимания на мои ухаживания.

Лишь некоторое время спустя, во время гастролей, я посмотрела на Славу словно другими глазами. Мы много гуляли, разговаривали, будущий муж дарил мне ландыши. Расписались просто, без пафоса, зато медовый месяц провели на Мальдивах. Официально женаты уже десять лет и замечаем, что с годами наша связь только крепнет. Когда вместе танцуем, это будто бы на одном дыхании. И живем также. Вспышки влюбленности давно переросли во что-то гораздо более прочное: нам комфортно, когда мы вместе, совсем не устаем друг от друга, понимаем с полуслова.

14 февраля Слава дарит мне цветы, но скорее по традиции, поскольку считает, что радовать надо не по определенным датам, и тут я с ним полностью согласна. Бывает, я уставшая после спектакля сажусь в машину и обнаруживаю там букет от мужа. Вот это очень приятно. Как и памятные подарки. И если гардероб мужу составляю я, то Слава балует меня ювелирными украшениями. Самое дорогое из них — браслет, который он мне вручил на рождение нашего сына, с его именем и датой появления на свет.

КСТАТИ

Об истории праздника и его победном шествии по разным странам мира «ВМ» напомнила Виктория Мерзлякова, культуролог, доцент РГГУ, РАНХиГС:

Виктория Мерзлякова, культуролог, доцент РГГУ, РАНХиГС / Фото: Из личного архива Виктории Мерзляковой

— Праздник древний, и истоки его восходят к дохристианской традиции культа плодородия и своеобразному древнеримскому празднику Луперкалии. Имя святого Валентина отсылает сразу к нескольким раннехристианским святым, о которых мы знаем не так уж много.

Одна из главных легенд, имеющих отношение именно ко Дню всех влюбленных, гласит о священнике и враче, который вопреки запрету императора Клавдия II на женитьбы для своих воинов, чтобы те не отвлекались от службы в армии, тайно венчал влюбленные пары. За это он и был казнен в середине III века н. э., а перед смертью успел написать прощальное послание собственной возлюбленной, которое и получило название «валентинки». По легенде же, это послание было не просто о любви, но и исцелило девушку, страдавшую от болезни.

Сегодня мы можем говорить о таком уже глобальном праздновании Дня всех влюбленных в разных странах, включая постсоветскую Россию. Почти везде неизменными атрибутами становятся сладости (главным образом в форме сердец), цветы, игрушки, шарики. Причем этот день уже не просто связан с таинством любви для пар, но во многих странах подразумевает довольно универсальные поздравления — друзей, родных и даже незнакомых людей.

Еще одна уже привычная традиция — писать тайные послания и складывать их в большой ящик, а потом извлекать «почту любви» адресатам, либо наугад доставать имена и собирать пары на праздничные танцы, согласно английской традиции. Также Дню святого Валентина приписывают правило «Девушка может сделать свадебное предложение, а мужчина не вправе отказать», но, полагаю, это лишь красивая байка.