Холодные люди и зеленый город: иностранцы рассказали, какой они представляли Москву

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Москва привлекает не только туристов, но и тех, кто хочет получить качественное образование или мечтает найти новый дом. «Вечерняя Москва» поговорила с иностранцами, живущими в столице, и узнала, какой они представляли свою жизнь в нашем городе и какой она оказалась на самом деле.

Мухамед приехал в Москву из Египта, сюда его привела любовь — мужчина женился на русской девушке и решил, что отправится за ней хоть на край света:

— Впервые я познакомился с Россией, когда мне было 8 или 9 лет. Я сидел на диване с дедушкой и смотрел телевизор, на экране показывали мужчину в шапке, а вокруг него — все белое от снега. Я никогда до этого не видел снег и спросил: что это за страна? Дедушка ответил: «Россия». На самом деле заочно я и так был с ней немного знаком: у нас продавалось много вкусных продуктов из вашей страны — молоко, кефир, другие молочные продукты. Из-за этого я почему-то был уверен, что русские питаются очень правильно, но, когда приехал в Москву, выяснил, что это не так: детей могут неделю кормить одним картофельным пюре с котлетой, почти никаких овощей. Это очень вредно. Зато часто едят суп, это полезно для желудка. В Египте такого нет.

Другим открытием для Мухамеда стало то, что в столице горожане почему-то отчаянно отказывались с ним здороваться, из чего мужчина сделал вывод: все россияне грубые.

— У меня был шок, когда я желал доброго утра людям на улице, а они не отвечали, — делится собеседник. — Ну как можно слышать, что с тобой здороваются, и не отвечать? Это же некрасиво. Но потом моя жена сказала мне, что русские — совсем другой народ: если они тебя не знают, то и здороваться не будут. В остальном я Россию обожаю. В Подмосковье очень красиво: озера, спокойствие, чистый воздух. Шашлыки.

Фото: Из личного архива героя

Яо из Тайваня живет в Москве уже несколько лет. Сначала приехала как студентка по обмену, а потом осталась здесь на стажировку:

— Главное, чего я ожидала — ужасный холод. Об этом говорят, наверное, во всех фильмах. Но оказалось, что по крайней мере в Москве этот холод так не ощущается из-за хорошо работающих батарей отопления в домах. Честно говоря, вы удивитесь, но я вообще люблю холодную погоду, полюбила ваш снег. По-моему, это очень красиво. А еще я люблю сладкое, что и хорошо, и плохо одновременно. В Москве куча магазинов, где продаются ужасно вкусные сладости, торты, пирожные, так что я даже потолстела. А еще потолстела из-за сахара, который русские постоянно кладут в чай.

Когда Яо только приехала в столицу, ей, как и Мухамеду, местные жители показались слишком холодными и грубыми — никто не улыбается, не здоровается, все ходят с такими лицами, словно их кто-то ужасно обидел:

— В итоге оказалось, что русские люди холодные снаружи, но очень теплые и хорошие, если с ними сблизиться и они начнут тебе доверять. Хоть я и иностранка, но понимаю их. Я нашла здесь много друзей, была у них дома. Я очень рада, что мне посчастливилось попасть в эту страну.

Фото: Из личного архива героини

Муад из Марокко уже вернулся на родину, но прожил в России долгих десять лет, пока учился на врача в одном из местных вузов:

— Я приехал сюда, кажется, в 2008 году, и, хотя сейчас город и изменился, тогда первое впечатление от него было шоковым.

О «злых русских» Муад знал еще по американским фильмам и, в принципе, был готов ответить агрессией на агрессию. Сначала его ожидания оправдывались:

— Я все время улыбался, а люди вокруг думали, что я какой-то дурак: «Почему смеешься? Ты что, идиот?» Было трудно на самом деле. Но потом все стало понятно. Оказалось, что люди здесь очень добрые, совсем скоро я в них влюбился. Самым большим удивлением для меня стало то, что русские люди очень честные — не те подлецы и бандиты, которых показывают в кино. Они искренние, если их что-то не устраивает — скажут об этом прямо, если пообещают — сделают.

Фото: Из личного архива героя

Поскольку Москву Муад представлял только по фильмам, то и в городе ожидал увидеть разруху, обветшалые постройки и людей в шапках-ушанках, к счастью, все оказалось немного иначе:

— Я прожил здесь какое-то время, и город менялся буквально у меня на глазах. Здесь очень красивый центр, мне нравится, что так много пешеходных улиц, нравится, как все украшают к праздникам. Окраины — конечно, немного другая история, но и они понемногу меняются, становятся чистыми, красивыми. Еще мне нравится, что город очень зеленый, много парков, деревьев. Ну и в Подмосковье я просто влюбился — у вас очень красивая природа.

Муад уже вернулся в Марокко, но продолжает поддерживать связь с русскими друзьями и надеется когда-нибудь снова навестить нашу страну — сейчас планы немного подпортил коронавирус. Парень очень благодарен времени, проведенному в столице, за хорошее образование, новые знакомства.

Читайте также: «Просто замерзну и умру»: иностранцы поделились впечатлениями о зиме в Москве