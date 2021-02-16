«Новые люди» дали старт проекту «Марафон идей» в Москве

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

Партия «Новые люди» открыла в Москве сбор заявок на конкурс, где любой желающий может предложить, как улучшить жизнь своего города, края или всей страны.

«Это наш первый федеральный проект. Мы решили организовать сбор инициатив со всех регионов страны. Нам важно ваше мнение, поэтому лучшие идеи войдут в программу партии», — рассказал лидер политического объединения Алексей Нечаев.

По его словам, есть два способа принять участие в конкурсе. Участники «Марафона идей» могут записать видео или опубликовать пост в соцсетях с описанием своей идеи, сопроводив его хэштэгом #брейншторм_новые_люди.

Другой вариант — заполнить заявку на сайте партии. Авторы лучших идей получат до 300 тыс. рублей на реализацию своих проектов. В партии надеются привлечь специалистов из разных сфер к участию в конкурсе. Эксперты смогут в дальнейшем стать участниками профильных комитетов партии в регионах, где займутся подготовкой будущих законопроектов.

Первый этап — сбор заявок — начался 12 февраля, а завершится 15 марта.

В марте и апреле в 70 регионах России пройдут конференции, где выберут лучшие инициативы со всей страны, а победителей наградят. В отборе примут участие председатель партии, эксперты и члены центрального совета партии, а также известные блогеры.

«Старт нашего нового проекта в Москве получился очень динамичным, мы получаем тысячи предложений от жителей столицы. Наши активисты едва успевают обрабатывать поступающие заявки. Для нас очень важно и приятно, что жители Москвы с таким энтузиазмом включились в проект. Причем участвуют в нем и жители центра, и москвичи из спальных районов. Больше всего заявок поступает от жителей Хамовников, Крылатского и Бирюлево Восточного» — сказал руководитель московского штаба организации Ярослав Самылин.

Первые идеи от жителей региона уже зарегистрированы организаторами конкурса. Например, одна из участниц конкурса предложила повесить на исторические здания в Москве таблички с QR-кодами, которые будут вести на страницы в интернете с историей каждого здания. Этот проект поможет сохранить культурное наследие города, его можно распространить на всю страну

Другой участник предлагает провести фестиваль стрит-арта в Москве и оживить спальные районы города яркими красками. Этот фестиваль предлагается сопроводить световыми инсталляциями на каждом арт-объекте. При этом стать участником фестиваля можно будет и онлайн на специальном сайте.