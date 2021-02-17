Фото: pixabay.com

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть на звезды и прислушиваться к их советам. Накануне Дня всех легкомысленных (18 февраля) узнаем, кто из знаков зодиака самый сумасбродный и безбашенный, а кто привык контролировать каждый свой шаг.

Овен

Овны производят впечатление людей серьезных, обязательных и очень четких. Но, увы, до тех пор, пока им это выгодно. Или пока вы их не взбесили. И тут уже под влиянием эмоций начинают совершать порой странные и безрассудные поступки. В результате — тут напились и устроили дебош, там проспали, и пусть все горит синим пламенем. Так что если решили договориться с Овном о чем-то важном, держите ухо востро и запасной вариант в голове.

Телец

Тельцы стабильнее Овнов, но их кидает из стороны в сторону с изрядной регулярностью. Прежде всего это касается непреодолимого желания отдохнуть, поесть от души и не заморачиваться проблемами. Ради этого они могут на все плюнуть. Вот и выходит, что когда надо усиленно работать, они витают в облаках и совершают ошибки.

Близнецы

Близнецы кажутся легкомысленными, и вроде простые людские дела их не волнуют. Конечно, это не так. Иногда волнуют, когда ситуация припирает так, что уже не отвертеться. А до этого момента можно заниматься чем угодно. В отношениях у них вообще все непредсказуемо — любовь прошла, и помидоры завяли. К счастью, всегда находится тот, кто Близнецов спасает.

Рак

Раки страдают от повышенной ответственности и чувства долга, поэтому не могут себе позволить легкомысленные поступки: улететь, бросив все, в отпуск, спонтанно накупить всякой всячины. Они всегда думают о семье, о доме и о том, как это на них отразится. Забота об окружающих и мнительность спасают их от глупостей и последствий.

Лев

Львам совершать безрассудные поступки не к лицу. Хотя делать они это любят — так чувствуют вкус жизни и запасаются энергией. Но окружающим это все преподносится как божественная необходимость или пустяк, который не стоит внимания. В любом случае Львы выйдут сухими из воды, в отличие от других.

Дева

Девы очень хорошо вычисляют тех, кто любит совершать что-нибудь эдакое, и держат всех на коротком поводке. Вдруг из-под контроля что-то выйдет. И Дев самих не упрекнешь: у них все четко, прозрачно. Об отпуске сообщают за месяц, бухгалтерские отчетности сдают точно по секундам. Никаких сюрпризов.

Весы

Воздушные и такие очаровательные Весы легко позволяют себе немного пошалить, выйти за рамки. Их все равно никто особо журить не будет: они умеют красиво обосновать свой ранний уход с работы или сумасшедшие траты. Смотришь на них и не можешь ничего дурного сказать. И не надо. Весы благодарные и не раз отплатят за снисхождение к их слабостям.

Скорпион

Скорпионы жутко боятся выглядеть или показаться слабыми. А легкомыслие для них — это слабость. Когда очень хочется совершить что-нибудь нестандартное, они делают это втихаря, чтобы никто и никогда об этом не узнал. Деньги проиграть, напиться вусмерть — все это делается со случайными знакомыми или в одиночестве, чтобы утром не вспоминать о содеянном.

Стрелец

Стрельцов считают безбашенными и совершенно бесконтрольными. Они видят что-то интересное для себя и готовы плюнуть на все обязательства. Пуститься в кругосветное путешествие, когда горит годовой план, устроить пьянку на балконе с шашлыками и многое другое. Тут фантазия работает отлично.

Козерог

У Козерогов есть профессиональная миссия — усмирить всех раздолбаев и привести мир к чистоте, головы к порядку. Им это частично удается. Такое удовольствие они не могут получить от незапланированных трат. Все под контролем, без эмоциональных всплесков и странных реакций на стресс. Встали, улыбку на лицо — и пошли дальше.

Водолей

Связываться с Водолеями себе дороже. Они способны так запудрить мозги своими сумасшедшими идеями и, на первый взгляд, глупостями, что даже Козероги не могут устоять. И вот уже все дружно пляшут вокруг Водолея, который подбил всех на вечеринку средь рабочего дня. И правда, кто-то же должен делать жизнь веселее.

Рыбы

Рыбкам свойственно очаровательное пребывание в божественном неведении. Серьезные дела пусть решают другие. Тут вон весна на носу, пора влюбляться, встречаться за бокалом-другим с друзьями. Жизнь ведь так коротка. Они часто идут на поводу у друзей типа безбашенного Водолея. Потом, правда, разгребают последствия с грустной миной.

Читайте также: Астролог назвала дни с 15 по 21 февраля, которые принесут удачу и любовь