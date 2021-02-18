Кухмейстер: раскрываем секрет идеального борща

Фото: Валентин Звегинцев, «Вечерняя Москва»

Борщ — уникальное блюдо. На каждой кухне он всегда свой. Двух одинаковых борщей в природе, как говорится, не бывает. Поэтому расскажу, как приготовить просто очень вкусный суп.

Почему-то считается, что сварить борщ — это безумно долго и сложно. Ничего подобного! Два с половиной часа максимум. А вот то, что вчерашний борщ лучше сегодняшнего — чистая правда. Он должен настояться. Впрочем, это не повод голодать сегодня.

Красивый бульон

Варить будем на говядине. Возьмите примерно килограмм лопатки. Мясо не должно быть слишком постным, иначе борщ получится пустым. Небольшие жировые прослойки — это идеальный вариант. Также подготовьте и овощи: пару луковиц и одну хорошую морковь. Только не используйте «переростки» — в них нет никакого аромата и вкуса.

Мясо кладем в холодную воду и ставим на сильный огонь. Лук режем на половинки, морковь — на две-три части и тоже пополам. Обжариваем сразу почти до черноты и кладем к мясу. Кстати, чтобы бульон получился красивого золотого цвета, лук можно даже не очищать.

Дальше — понятно. Как только вода закипает, снимаем всю пену и уменьшаем огонь до минимума. Полтора часа мясо должно даже не вариться, а томиться. В самом конце вынимаем все овощи и смело выбрасываем — все соки и ароматы они уже отдали. Теперь бульон надо чуть присолить.

Главное — цвет

Борщ должен быть красным! Не оранжевым, не розовым. Так что свекла — это практически самый главный продукт. Берем пару-тройку средних корнеплодов, моем, очищаем и нарезаем тонкими ломтиками. Можно, конечно, и на терке натереть. Ничего плохого в этом не будет. Если решили нарезать, то учтите, что брусочки не должны быть толстыми и длинными — потом будет неудобно есть. Нагреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла и чуть-чуть пассеруем свеклу. Потом кладем приличный кусок сливочного масла. Затем добавляем две столовые ложки томатной пасты, сок одного лимона и немного воды. Свекла должна хорошо протушиться под крышкой и стать мягкой. Да! Не забудьте немного посолить и обязательно положите чайную ложечку сахара. Видите, как все просто. А ведь мы уже практически сварили борщ. Осталось совсем немного.

Овощная нарезка

Сколько класть капусты и картошки — решать вам. Но классически считается, что борщ должен быть густым. Что касается нарезки, то в идеале все продукты, которые вы кладете в суп, должны быть примерно одного размера. Им должно быть «удобно» в ложке и во рту. Конечно, если капуста потом будет свешиваться с ложки, то в этом нет ничего страшного. И на вкус это не влияет. Но чисто эстетически — нехорошо.

Нарезаем картофель, капусту и сразу закладываем их в бульон. Добавляем уже хорошо протушенную свеклу. Солим, добавляем еще немного сахара и пару листиков лаврушки и оставляем в покое на 20–25 минут. Кстати, обязательно пробуйте борщ во время готовки. Впрочем, это касается любого блюда. Хватает ли вам соли, сахара, остроты и аромата.

Секреты мастеров

Борщ практически готов, но осталось сделать еще пару телодвижений, чтоб из просто хорошего супа он превратился в идеальный. Поднимите крышку и посмотрите на свое творение. Согласитесь, что какой-то он все еще не красный, если не бледноват, то точно отдает рыжиной. Сейчас исправим! Возьмите еще три свеклы и выжмите из них примерно стакан сока! И в кастрюлю его. Ну как? Есть цвет? Во-о-от! Теперь выдавите в борщ несколько зубчиков чеснока, проварите пару минут и снимайте с огня.

И еще один секрет, чтобы суп получился совсем идеальным. Возьмите граммов 60 сливочного масла и положите в борщ. Перемешайте и дайте постоять минут 15. Вот теперь — приятного аппетита!

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