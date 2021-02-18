Сохранить их имена

Письма с рассказами о людях, прошедших дорогами Великой Отечественной войны, продолжают приходить на редакционную почту. Знакомим вас с одним из них.

Валентина Георгиевна Овчинникова:

Мой отец, Георгий Иванович Соколов, служил на Военно-морской базе в Лиепаи (Латвия). В 1941 году мы с мамой и сестрой жили с отцом в этом городе. В ночь на 22 июня 41-го его по тревоге вызвали в воинскую часть.

Он обнял меня и сестру, простился с мамой и ушел. Больше мы папу не видели. А нас 22 июня эвакуировали поездом из Лиепаи в село Иваньково Тульской области, где жили родители отца. Георгий Иванович числился пропавшим без вести. Мама умерла в 1998 году, так ничего и не узнав о муже. Только в 2011 году на сайте «Книга памяти» мы нашли что-то военно-морских баз Советского Союза назвали «Брестской крепостью» Прибалтики. Десятитысячный гарнизон защитников города, в рядах которых был и мой отец, создал ад для отборной 291-й пехотной дивизии гитлеровцев, окружившей город. Враг подверг город массированным бомбардировкам. Половина улиц превратилась в развалины. К 25 июня немцам удалось закрепиться на окраинах города и вести успешный огонь по позициям обороняющихся. 27 июня защитники города стали прорываться из окружения в сторону Риги. На восточном участке обороны прорывающиеся войска попали в огненный мешок, к полудню большинство из них погибли в неравном бою. Из окружения пробилось около 2 тысяч человек. По архивным документам мой отец, младший лейтенант Соколов, был взят в плен 6 июля 1941 года, а в августе его доставили в офицерский лагерь военнопленных Хаммельбург с опознавательным номером 4467 Сотрудники гестапо выделяли среди пленных «особо опасные элементы» — политофицеров, интеллигентов, евреев.

Карточки «выделенных» офицеров в Хаммельбурге получали диагональную печать и передавались гестапо. Такую завели и на моего отца. В ней указано: «Умер от истощения в лагере Хаммельбург 17.2 1942 г. Погребен на новом кладбище 18.2 1942 в 17 часов. Могила v 139».

В 2012 году с помощью сотрудников Народного союза Германии по уходу за военными могилами я смогла посетить кладбище в Хаммельбурге, где похоронен мой отец. Там, в лагерном музее, в «Книге памяти» записано имя моего отца. Кладбище представляет собой ровную площадку, обнесенную оградой, имена похороненных не увековечены. Хотелось бы, чтобы Минобороны РФ помогло сохранить имена солдат, отдавших жизнь за Родину.

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