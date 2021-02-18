Директор Детской музыкальной школы имени А. К. Лядова Ксения Олейникова / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Узнать характер человека проще, если пообщаться с ним вне стен рабочего кабинета. Неформальная обстановка обычно располагает к откровенному разговору.

О себе, своих жизненных принципах и приоритетах «Вечерке» рассказала Ксения Олейникова, директор Детской музыкальной школы имени А. К. Лядова

1. Когда я была подростком, хотела стать дирижером. Во-первых, мне всегда нравилось, как звучит оркестр. А во-вторых, дирижер — почти как чародей с волшебной палочкой. Один взмах — и рождается музыка.

2. Еще два года назад я бы не поверила, что буду руководить школой искусств.

3. Почти каждый день я выхожу из зоны комфорта. Это нужно для личностного и профессионального роста. Иногда делаю совсем маленькие шажки, а иногда как будто прыгаю с моста. Я чувствую это на физическом уровне и делаю вдох поглубже.

4. Я способна сама создавать себе правила, которым буду следовать.

5. За последние десять лет я никогда так много времени не проводила со своей семьей, как в прошлом году. Было очень круто.

6. Если бы не период самоизоляции, мы с дочерью не заинтересовались бы жизнью бобров. Оказалось, они обитают недалеко от нашей дачи.

7. На самом деле мне надо очень мало времени, чтобы перезарядиться. Десять минут какого-нибудь хорошего фильма вполне достаточно.

8. Снять усталость круто помогает спорт. Я занимаюсь фрирайдом и стараюсь каждые два с половиной месяца на неделю-две уехать в горы, походить в тишине и покататься.

9. Фрирайд — это постоянная опасность. Корни, камни под снегом, вокруг лес… Но здесь есть одно правило: не смотри на препятствия, смотри, как ты можешь их объехать. Оно же применимо и в работе.

10. Не могу сказать, что я бесстрашная, просто я хороший рискменеджер. Всегда просчитываю варианты развития событий. Когда знаешь, что тебя ждет, уже не так страшно.

11. Когда мне грустно, я слушаю музыку или иду на

12. Если бы мне сказали выбрать какой-то один вид искусства, то это был бы перформанс. Ведь он представляет собой смесь музыки, театра, живописи и дизайна.

13. В современном искусстве очень много личного. Вот я прихожу на выставку и сразу чувствую, мой это художник или нет. Современный автор ищет среди зрителей единомышленников.

14. Раньше нас учили скрывать свои эмоции: «Не плачь! Не реви!» Поэтому мы разучились чувствовать то, что чувствуют другие, и сейчас учимся этому заново.

15. Не люблю, когда врут. Причем как визуал я это очень быстро считываю.

16. Лучше горькая, но правда. Штука в том, что все можно решить. Главное — знать, что случилось.

17. Искусственный интеллект никогда не заменит человека, просто потому, что мы — люди — наполнены глубокими смыслами, которые недоступны даже самым совершенным механизмам.

18. Мир стал бы лучше, если бы люди заботились друг о друге.

19. Я счастлива, когда кому-то помогаю.

20. Не люблю насилие и ни за что не пойду по трупам. Уверена, обо всем можно договориться.

21. Как женщина я верю: мы все — люди какой-то стихии. Я, например, принадлежу стихии огня, постоянно чувствую, как вокруг меня все «горит».

22. Однажды мне сказали важную вещь: «Ксения, все будет вовремя или чуть позже».

23. Я верю в силу маленьких шагов: если мы будем идти не останавливаясь, то точно дойдем до цели.

24. Чтобы отсрочить страшные возрастные заболевания вроде Паркинсона, нейробиологи советуют хорошо спать, много двигаться и продолжать учиться.

25. Сейчас я учусь электронной музыке. А еще хочу научиться пилотировать маленькие самолеты.

26. Обычно я просыпаюсь в районе шести утра и тут же начинаю записывать идеи, которые накопились в моей голове за ночь.

27. Между чаем и кофе выберу кофе. Люблю горький вкус. Он меня бодрит.

28. Мое любимое блюдо — яичница. Но могу при готовить все что угодно, даже кашу из топора.

29. Если я начинаю резать салат, это значит, что у меня есть какая-то сложная задача, которую нужно срочно решить. Я иногда сама этого не осознаю — все происходит на автопилоте.

30. Один из самых крутых сюрпризов был два года назад от мужа. Он подарил мне поездку в Роттердам на джазовый фестиваль. Была пятница, я сидела на работе, ни о чем не подозревала — и тут звонок: «Здравствуйте! У вас заказано такси в аэропорт».

31. Я еще много где не была. Например, в Тибете.

ДОСЬЕ

Ксения Олейникова — коренная москвичка. Выросла на берегах реки Яузы. В детстве ходила в музыкальную школу. С тех пор играет на флейте, саксофоне и фортепиано. Также занималась плаванием и легкой атлетикой. После школы поступила в Российскую академию музыки имени Гнесиных, чтобы стать дирижером. Параллельно училась в Педагогическом институте на кафедре английской филологии. Позже прошла переподготовку по маркетингу и пиару. Работала заместителем директора в художественной школе № 4 Музыкальной школой имени А. К. Лядова руководит с марта 2019 года. Любимое время года — зима. Замужем. Воспитывает дочь Риту.

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