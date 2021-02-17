Опрос показал, сколько россиян считают себя талантливыми

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Почти половина россиян, принявших участие в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения, считают себя талантливыми.

О наличии у себя какого-либо таланта заявили 43 процента респондентов, при этом девять процентов опрошенных выразили абсолютную убежденность в собственной талантливости. 40 и 20 процентов соответственно уточнили, что их талант связан с выполняемой ими профессиональной деятельностью напрямую либо косвенно.

Среди участников опроса 86 процентов согласились с мнением, что у каждого человека есть явный или скрытый талант. 80 процентов респондентов полагают, что раскрыть талант возможно лишь в трудовой деятельности. 73 процента уверены, что развитие таланта требует создания особых условий.

При этом 55 процентов респондентов считают, что в России реализуется много программ, направленных на выявление и развитие талантов.

Около 60 процентов опрошенных сочли талант синонимом профессионализма, 53 процента полагают, что талантливый человек талантлив во всем, 44 процента не сомневаются, что настоящий талант пробьет себе дорогу без чьей-либо помощи.

Как рассказала советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова, респонденты, признающие наличие у себя какого-либо таланта, чаще склонны замечать таланты у людей в своем окружении. И, напротив, критически настроенные по отношению к самим себе скептически оценивают окружающих, сообщает ТАСС.

Ранее опрос показал, какие хобби чаще увлекают представителей различных профессий. В частности, спортом занимаются 51 процент опрошенных пиар-менеджеров, 32 процента директоров и 25 процентов проектировщиков.

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