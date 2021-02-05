Названы наиболее популярные хобби россиян

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Работающие жители России рассказали о своих хобби. Соответствующий опрос провел сервис по поиску работы SuperJob.

В частности, представители почти всех профессий чаще всего увлекаются спортом. Этому виду хобби отдает предпочтение 51 процент опрошенных пиар-менеджеров, 32 процента директоров и 25 процентов проектировщиков.

Кроме того, часто опрошенные профессионалы увлекаются чем-то смежным с основной работой. Например, треть дизайнеров признались, что их любимое занятие — рисование, а среди пиар-менеджеров каждый четвертый занимается фотографией.

Сметчики и проектировщики признались, что в свободное время часто проводят время на стройке, а персональные водители занимаются ремонтом автомобилей.

Согласно опросу, офисные работники чаще всего увлекаются хендмейдом. Среди популярных хобби у экономистов, менеджеров по продажам и сметчиков — вязание, шитье, вышивание, изготовление мыла, открыток, витражей, а также выжигание по дереву.

Респонденты назвали среди других популярных занятий музыку. Например, играющих на музыкальных инструментах и поющих больше всего среди программистов и сметчиков (по 16 процентов), дизайнеров (15 процентов) и технологов (10 процентов).

Опрос проводился среди 3400 респондентов из 17 профессиональных групп, уточняет RT.

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