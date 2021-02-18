Таролог рассказала, из-за чего разным знакам зодиака не везет в любви

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Из-за чего у разных знаков зодиака не складывается личная жизнь? Об этом «Вечерней Москве» рассказала таролог Галина Янко.



Овен

Как бы здорово ни было жить динамичной жизнью, это уже не так интересно, когда вы начинаете жить в соответствии с решениями, принятыми в спешке. Особенно, если речь идет об отношениях. Если вы думаете, что любите человека, вы не задумываетесь о развитии отношений. Вместо этого вы переходите от свиданий к браку, что совершенно наивно. Пришло время стать более ответственными и действовать продуманно.

Телец



Как и Овны, Тельцы склонны к поспешным решениям. Вы от природы привлекательны, но когда дело доходит до свиданий, вы вряд ли смотрите на картину более широко. Внешний вид — это то, что для вас важно, но вы не задумываетесь о других вещах, таких как финансовая безопасность, прошлые отношения и круг друзей, которые становятся первопричинами всех проблем в будущем. Поэтому было бы разумно не упускать эти вещи из виду и уделять им больше внимания.

Рак

Вы слишком эмоциональны и всегда ищете людей, кому-бы поплакать в жилетку. Скорее всего, вы выберете людей, которые могут поддержать вас эмоционально и всегда готовы помочь. Каким бы чудесным это ни казалось, это может в конечном итоге сделать вашего партнера помешанным на контроле. Поскольку вы все делаете в соответствии со своим партнером, он может просто забыть про уважение вашей индивидуальности и потребовать от вас предельного внимания. Пришло время позаботиться о себе и перестать зависеть от других людей.

Лев

Вы любите концентрировать все внимание на себе и всегда являетесь душой любой вечеринки. Когда дело касается отношений, вы, скорее всего, влюбитесь в такого же веселого человека, как и вы. Но долгосрочные отношения — это обязательства. Вначале это весело и похоже на игру, но со временем вы можете захотеть немного стабильности и безопасности. Итак, будьте сами себе проводником и делайте выбор, который лучше всего подходит для будущего.

Дева

Вы слишком серьезно относитесь к жизни, что является прекрасным качеством, но иногда, позволяя себе расслабиться, можно творить чудеса. Если быть серьезным, это не повредит вам так сильно, но вы можете в конечном итоге встретить человека с такой же серьезностью, и это ошибка, которую вы, скорее всего, будете совершать снова и снова. Что вам нужно понять, так это то, что искренность — это хорошо, но получать удовольствие от жизни — это также отличная терапия.

Весы

Весы, разве вы не любите влюбляться? Вы всегда ищете свою вторую половинку и полностью поддерживаете идею успокоиться с ней. Но поскольку вы так любите вашего партнера и сделаете все, что в ваших силах, чтобы он стал счастливым, вы, скорее всего, в конечном итоге пострадаете и испытаете страдания, когда вас бросят. Не выкладывайтесь полностью, пока вас не осыпают такой же любовью.

Скорпион

Вы можете быть страстными любовниками, но вам нужно время, чтобы действительно вывести свои отношения на новый уровень. Вы известны своей сексуальной энергией, но навязчивость в этом плане не играет вам на руку. Страсть и любовь — это комбинация, а не отдельные виды привязанности, если речь идет о счастливых отношениях. Постарайтесь поддерживать баланс между своей эмоциональной и сексуальной жизнью.

Стрелец

Вы любите приключения, что, безусловно, весело и увлекательно. Но из-за этих качеств вы можете оказаться в одиночестве и временами чувствовать себя недооцененными. Даже если вы посвятите себя отношениям, они сначала могут показаться интересными и непринужденными, пока не начнут раздражать вас постоянными ссорами и недопониманием. Необходимо найти середину из сбалансированной смеси приключений и стабильной романтической связи.

Козерог

Ваша логика и мировосприятие поистине потрясающие. Когда дело доходит до отношений, вы готовы к стабильному и безопасному будущему. Но спросите себя: это все, что мне нужно? Жизнь — это любовь, и, если вы слишком заняты зарабатыванием денег или обеспечением своего будущего, вы, вероятно, будете жить в отношениях, где нет места романтике и искренней любви.

Водолей

Водолеи не боятся одиночества. Вы любите комфорт собственного пространства и не позволяете никому его разрушить. Но поскольку вы не экстраверт, вы не знаете, как устроен мир. Это может привести вас к отношениям, которые либо будут для вас слишком требовательными, либо могут настолько ослепить вас, что вы закроете глаза на токсичность партнера. Если вы состоите в отношениях, не позволяйте им влиять на ваше душевное спокойствие.

Рыбы

Рыбы — безнадежные романтики. Как бы вам ни хотелось верить в идею сказочного романа, вы должны понимать, что ничего подобного нет в реальном мире. Хотя ваше желание чистое и невинное, самое время избавиться от неоправданных ожиданий и найти себе кого-то, кто действительно поймет вас и сможет дать вам часть того, чего вы желаете.

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