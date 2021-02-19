Чистая прибыль ДОМ.РФ за прошлый год превысила 26,3 миллиарда рублей

Фото: freepik.com

Чистая прибыль АО «ДОМ.РФ» в 2020 году выросла почти на 30% по сравнению с 2019 годом и достигла более 26,3 млрд рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

— По итогам года консолидированная прибыль группы составила 26,3 млрд рублей, увеличившись почти на треть по сравнению с прошлым годом, а достаточность собственных средств — около 28%. Таким образом, обеспечен необходимый запас прочности для реализации наших амбициозных планов на 2021 год, — отметил генеральный директор компании Виталий Мутко.

Портфель ипотечных активов компании увеличился за год на 26,6% — до 909,5 млрд рублей, портфель проектного финансирования вырос в три раза — до более 1 трлн рублей. Консолидированные активы выросли на 27,5% — до 1,33 трлн рублей.

Чистые процентные доходы за 2020 год составили 24 млрд рублей, увеличившись почти на 34% по отношению к 2019 году. Обязательства выросли почти на 37% — почти до 1,2 трлн рублей. Рентабельность собственных средств компании выросла на 3,8 п. п. — до 16,8%, а достаточность собственных средств на конец 2020 года составила 28,1%.

— На протяжении всего года мы работали в тесной связке с правительством РФ и Банком России: на базе нашей инфраструктуры был реализован целый ряд антикризисных решений, включая запуск программы льготной ипотеки для новостроек под 6,5%, благодаря которой жилищные условия в 2020 году улучшили более 350 тысяч граждан. Своевременно реализованные меры обеспечили восстановление спроса на жилье и бесперебойную работу отрасли. Удалось сохранить миллионы рабочих мест и не допустить появления новых обманутых дольщиков, — отметил Мутко.

Как отмечают эксперты, компания активно развивала рынок ипотеки и сектор проектного финансирования застройщиков. 2021 год также продемонстрирует достаточно существенный рост бизнеса единого института развития жилищной сферы, хотя сектор в целом становится все более конкурентным, а спрос на жилье будет демонстрировать стабилизацию, отметил в интервью ТАСС старший управляющий директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» Егор Лопатин.

По мнению генерального директора Рейтингового агентства строительного комплекса, эксперта тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Николая Алексеенко, госкомпания уже сейчас задает долгосрочные векторы и тренды, среди которых ускоренная цифровизация отрасли, а также проведение и поддержка множества образовательных программ.