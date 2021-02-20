В преддверии Дня защитника Отечества участники проекта «Московское долголетие» вспоминают о своей военной службе

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Во вторник, 23 февраля, в России традиционно отмечают День защитника Отечества. В этот день принято поздравлять ветеранов боевых действий и военнослужащих, а также вспоминать подвиги героев, павших солдат и офицеров, доблестно выполнявших свой воинский долг.

Проект «Московское долголетие» объединил москвичей старшего поколения разных профессий, среди которых немало военнослужащих. В преддверии праздника некоторые из них поделились воспоминаниями о службе, рассказали, как отмечают праздник и чем занимаются в проекте «Московское долголетие».

Фото: Из личного архива

Стольский Андрей Исаевич — потомственный военный. Его отец — офицер, участник Великой Отечественной войны. В его семье также служили оба деда. Детство Андрея Исаевича прошло в военных гарнизонах, где служил отец. По его словам, он уже с детства знал, что пойдет по стопам отца и будет военным. Андрей Исаевич более 20 лет отдал службе в Вооруженных силах СССР — был в Забайкалье, Таллине, под Нарвой, в Новосибирске, на Урале, командовал ротой механизаторов во время ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

— В Чернобыле моя рота механизаторов работала с июля по октябрь. Мы были задействованы по всему периметру, неоднократно проводили работы у непосредственно разрушенного 4-го отсека, — рассказывает Андрей Исаевич.

За выполнение поставленных задач на территории АЭС он получил благодарность от заместителя министра обороны СССР, награжден орденом Мужества, в 2006 году получил памятную медаль МЧС России «20 лет катастрофы на ЧАЭС».

Андрей Исаевич рассказал, что со многими сослуживцами по-прежнему поддерживает теплые и дружеские отношения и, несмотря на то что многие живут в разных городах, они регулярно созваниваются и помогают друг другу в любых ситуациях. Есть и свои традиции, например, встречаться в канун 23 февраля с боевыми товарищами, которые живут в Москве. По признанию Андрея Исаевича, в этом году встречу придется отложить и поздравить друг друга по телефону.

Андрей Исаевич не только офицер, преданный делу, но и творческая личность. Главным его увлечением всегда была музыка, любовь к которой ему привили родители. Несмотря на то что они не были профессиональными музыкантами, в семье все пели, особенно любили народные и патриотические композиции.

— Я пел с детства. Отец, когда служил, выступал в полковом ансамбле, и мама тоже любила исполнять разные лирические композиции. Мы часто устраивали домашние концерты. Когда был курсантом, пел в хоре. Сейчас я выступаю в музыкальной группе «Талисман» при центре социального обслуживания района Чертаново Северное, занимаюсь вокалом в проекте «Московское долголетие». В связи с пандемией пришлось отложить все выступления и концерты нашего коллектива, но мы продолжаем репетиции, каждый индивидуально, конечно. Я пою дома каждый день, ведь для исполнителя важно поддерживать связки в хорошем состоянии. Надеюсь, что если не на 23 февраля, то на 9 мая нам удастся дать праздничный концерт с патриотическими песнями. Мы очень соскучились по живым выступлениям, — говорит Андрей Исаевич.

До карантина, помимо вокала, в проекте «Московское долголетие» Андрей Исаевич посещал кружок по шахматам. Он надеется, что они еще соберут команду и примут участие в шахматных турнирах.

Планов, как отметить праздник День защитника Отечества, у Андрея Исаевича пока нет, но одно он знает точно — это будет обязательно с песней.

День защитника Отечества — это не только мужской праздник. В этот праздник поздравления принимают и женщины-военнослужащие. Например, участница проекта «Московское долголетие» Людмила Николаевна Крысенко 18 лет прослужила офицером связи в Москве, в центральном узле связи внутренних войск.

Фото: Из личного архива

Людмила Николаевна, как и Андрей Исаевич, воспитывалась в семье военного, затем вышла замуж за молодого офицера. Когда семья переехала в Москву, Людмила Николаевна решила устроиться на работу, и, как она говорит, выбор был очевиден — военная атмосфера была привычна ей с детства, поэтому она решила найти работу в этой области.

— Я выбрала военное направление, поскольку уже понимала сферу и все тут было какое-то родное. Служила я во внутренних войсках — в центральном узле связи. Занималась шифровкой и дешифровкой сообщений. За время службы часто ездила в командировки на Кавказ, где в то время шли боевые действия в Чеченской республике, — рассказывает Людмила Николаевна.

Людмила Николаевна является ветераном боевых действий, уволилась из армии она в звании капитана спецсвязи.

— Работа была сложная, конечно, с нас, женщин, никто не снимал и другие задачи военнослужащих — мы должны были уметь стрелять, проходить строевую подготовку и учения. Конечно, это отражается на характере. После всех сложностей, которые мы прошли во время службы, у нас образовалось боевое братство. Сейчас все живут в разных городах, но мы всегда на связи, если что-то с кем-то случается, мы всегда помогаем и поддерживаем, — поделилась она.

Сейчас она на пенсии и для себя появилось много свободного времени. Большую часть времени посвящает проекту «Московское долголетие», занимается итальянским языком, суставной и дыхательной гимнастикой, йогой и танцам.

— Раньше из-за большой загруженности на работе и дома не могла найти время для новых увлечений. Зато сейчас проект «Московское долголетие» дает возможность развиваться, причем как физически, так и интеллектуально. На итальянском тренирую мозг, благодаря гимнастике развиваюсь физически, а на танцах я могу отключиться от всех проблем. Кроме того, у меня появились новые друзья, ведь раньше только соседей по дому знала, а теперь у меня много знакомых по всему нашему району, — говорит Людмила Николаевна.

В День защитника Отечества Людмила Николаевна поздравит коллег и будет принимать поздравления. А вот встречаются сослуживцы по традиции 5 мая, в День шифровальщика.

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