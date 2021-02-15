Традициям отцов верны: четыре военные династии награждены в Театре Российской армии

Фото: dszn.ru

Армейская выправка, уверенный взгляд и упругая походка… Несколько десятков кадет, ветеранов Великой Отечественной войны и других войн, представителей действующей российской армии собрались на традиционной встрече поколений защитников Отечества накануне 23 февраля. Среди приглашенных были четыре военные династии, в семьях которых выросли несколько поколений военных. Их профессия — защищать Родину, родной город, семью.

Торжественную встречу поколений защитников Отечества — в этом году четырнадцатую по счету — организовал Московский Дом ветеранов и Вооруженных сил при поддержке профильных структурных ведомств, правительства Москвы. В этот день по традиции перед встречей в театре живые цветы были возложены к памятнику Александру Суворову, а также к мемориалам воинов-десантников и моряков-подводников.

Чествование военных династий стало уже традицией, когда отмечаются семьи, в которых насчитывается от четырех поколений военнослужащих. В этом году почетные грамоты получили четыре военные династии.

Фото: dszn.ru

Дочь пошла по стопам отца: военная династия Поповичевых

В семье Поповичевых подрастает четвертое поколение военных. Основатель военной династии — прадед Николай Константинович — участник Великой Отечественной войны, который в дальнейшем отдал военной службе 25 лет. Его сын, полковник Константин Николаевич, по примеру отца и старшего брата также связал свою жизнь с армией. В итоге он стал танкистом и служил в Германии и советских республиках. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. Сегодня он числится в запасе, занимается воспитанием подрастающего поколения.

У Константина Николаевича родилось две дочери, одна из которых, Кристина, также стала военнослужащей. Сегодня она действующий офицер. А ее сын Дмитрий — воспитанник Московского президентского кадетского училища войск Национальной гвардии России им. Шолохова.

— С детства я хотела быть похожей на отца. Мне всегда нравилось, что он внутренне дисциплинирован. Он всегда знает, что делать и как делать. Он никогда не поддается панике. Он — человек своего слова, если пообещал — всегда выполнит. Такой вот пример меня сподвигнул связать свою жизнь с военной службой, — рассказала Кристина.

— С детства у меня было желание стать военнослужащим. Помню, я всегда просил родителей купить мне игрушечные автоматы, которые продавались в ларьках. И со временем у меня стало их так много, что родителям пришлось купить отдельную корзину для них. Я, правда, представлял себя на поле боя, то, как я сражаюсь за Родину. Когда я подрос, мама предложила поступить в кадетский корпус. Я стал усиленно готовиться к поступлению, — вспоминает старший кадет Дмитрий Иващенко.

Фото: dszn.ru

Служба по охране химического оружия: военная династия Крыловых

Основатель этой военной династии — прадед Семен Федорович Крылов 1915 года рождения. С 1938 по 1940 год он служил в Рабоче-крестьянской Красной армии. С первых дней войны воевал в стрелковых полках. Был в плену, несколько раз пробовал сбегать. Под Витебском получил тяжелое ранение. За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны Василий Иванович награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденом Славы III степени и орденом Отечественной войны I степени.

Его сын Виталий Семенович Крылов участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Кандидат военных наук, доцент, полковник. Награжден медалью «За боевые заслуги».

Внук Павел окончил Саратовское высшее военное инженерное училище химической защиты, служил на разных должностях. Он принимал непосредственное участие в создании и организации безопасности на объектах по хранению и уничтожению химического оружия.

— Пошел по стопам своего отца. Поступил в то же инженерное училище, что и он. В 1998 году окончил учебу и также начал на Урале службу, связанную с хранением химического оружия. Я хотел бы, чтобы мои сыновья продолжили нашу династию, — рассказал Павел.

У полковника Крылова достойная смена: в династии подрастает трое сыновей. Старший сын оканчивает обучение в колледже и готовится к призыву в армию. Средний, кадет Виталий, учится в 7-м (кадетском) классе школы № 2025. Младший — будущий суворовец.

— Три года назад я поступил в кадетский класс. Мне очень понравилась форма. И я сразу понял, что хочу здесь учиться и быть кадетом. Помимо учебы, занимаюсь изучением истории 79-й стрелковой дивизии, — рассказал Виталий.

В роду были снайперы и саперы: военная династия Хакимовых

В этой семье также выросло четыре поколения военных. Основатель военной династии — прадед Николай Иванович Черепанов — участник Великой Отечественной войны, участник войны с милитаристской Японией. После войны служил снайпером во внутренних войсках МВД на южных рубежах страны.

— Мой дед был в жизни немногословен. Когда я спрашивал у него про Великую Отечественную войну, он всегда старался уйти от этого разговора. Уже после его смерти я нашел архивный документ о награждении деда. Он, как сапер, участвовал в разминировании города в Китае. Он действовал смело и решительно. За два дня обезвредил 42 вражеские мины, — вспоминает капитан Роман Хакимов, который сейчас проходит службу инженером авиационного полка ВНГ.

Роман — внук Николая Ивановича. Он пошел по стопам деда и своего отца Сергея Николаевича, который также посвятил свою жизнь военной службе и сейчас числится майором запаса. Роман отслужил во внутренних войсках, стал связистом и уже не представляет свою жизнь без службы.

Военная ветвь супруги Романа не менее боевая: дед был снайпером, а после войны и до самой пенсии не снимал погоны. В семье Романа подрастает сын Иван. Мальчишка — воспитанник Московского президентского кадетского училища войск Национальной гвардии России им. Шолохова.

— Я ученик 5 «Б» класса. Мне нравится учиться в кадетском училище. Здесь хорошее образование и дисциплина. Когда я был совсем маленьким, меня папа привел в авиационный полк, я там увидел самолеты и вертолеты разных типов. Меня это впечатлило. Я хочу стать летчиком, — делится 11-летний Иван.

Фото: dszn.ru

Сыновья военного журналиста: военная династия Чубаковых

В семье Чубаковых растет пятое поколение военных. Основатель военной династии — прадед Борис Иванович Чубаков. Война его застала в 18-летнем возрасте. Под огнем противника он обеспечивал связь между командованием и его батальоном. Освобождал Берлин.

Его сын Вячеслав Борисович как военный журналист служил в окружной газете «Фрунзевец» Краснознаменного Туркестанского военного округа. В числе самых первых воинов-туркестанцев вошел в Афганистан. За него же был награжден орденом.

— На протяжении трех веков Чубаковы служили своему Отечеству, из поколения в поколение передавали военные традиции, навыки, тонкости военного дела. Мне где-то помог отцовский совет, который был использован мною на службе в Афганистане. Отец также служил там, и когда однажды приехал оттуда, сказал мне: «Сынок, на войне есть основной снайпер и отвлекающий. Основной находится справа или слева, а отвлекающий — впереди». И мне это очень пригодилось, когда я служил в Чеченской Республике и выполнял боевое задание. А мой прапрадед служил в охране Николая II, — рассказал Максим Чубаков, капитан второго ранга в запасе.

Максим — сын Вячеслава Борисовича. Он участник боевых действий на Северном Кавказе, награжден боевыми орденами. Дед супруги Натальи — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Алексей Андреевич Балалуев.

У Максима есть четырехлетняя дочь Мила и старший сын Сергей, который также выбрал военную службу.

Фото: dszn.ru

Орден Красной звезды сквозь года

На встрече в Театре Российской армии дочери участника Великой Отечественной войны Людмиле Гуриновой вручили удостоверение к ордену Красной Звезды на имя ее отца Евгения Яковлевича Никифорова.

Евгений Яковлевич родился в 1918 году. Он был призван в Красную армию и с августа по сентябрь 1941 года участвовал в боях в районе Кинбурнской косы в составе 2-го морского полка. С сентября по октябрь 1941 года — на острове Тендра в Черном море.

В составе 2-го морского батальона во время обороны города Севастополя Никифоров лично доставил двух языков и уничтожил пятерых вражеских солдат. В одном из боев он был тяжело ранен и направлен в госпиталь на Северный Кавказ.

За проявленное мужество и отвагу в боях с немецко-фашистскими захватчиками Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 ноября 1947 года Никифоров Евгений Яковлевич награжден орденом Красной Звезды.

Фото: dszn.ru

СПРАВКА

Указом президента Российской Федерации от 16 апреля 2020 года Владимир Иванович Долгих награжден орденом за заслуги перед Отечеством II степени. Владимир Иванович ушел из жизни в октябре 2020-го в возрасте 95 лет. Последние годы он являлся председателем Московского городского совета ветеранов. На встрече в Театре Российской армии вдове Людмиле Николаевне была передана награда.

Фото: dszn.ru

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