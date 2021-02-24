Центральный округ — самый спортивный

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Во всяком случае, именно отсюда чаще всего отправляют поисковые запросы «тренировки у дома», занимаются бегом и скачивают «спортивные» приложения в телефон.

Эксперты Московского центра урбанистики и одной аналитической компании решили выяснить, как относятся к спорту москвичи из разных районов города. Как выяснилось, во время самоизоляции резко выросло число занимающихся спортом дома в районах Арбат, Тверской, Якиманка и Хамовники. Именно здесь жители чаще всего покупали в квартиры спортивный инвентарь: турники, гантели, эспандеры и даже довольно габаритные тренажеры. Они же чаще скачивали приложения для домашних тренировок.

— Это неудивительно. В Центре традиционно живут наиболее обеспеченные москвичи, которые больше заботятся о своем здоровье и физической форме, — пояснил кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — Когда фитнес-центры закрылись, они стали заниматься дома. Но многие пока не вернулись туда и после их открытия, потому что боятся заразиться.

Уличный спорт, как выяснилось, больше всего интересен жителям окраин. Правда, не всех. Чаще всего бегают и занимаются на уличных тренажерах жители Куркина, Молжаниновского, Головинского и Левобережного районов, а также Митина, Ховрина, Северного Тушина.

— Думаю, тут все дело в инфраструктуре. В окраинных районах просто есть где побегать и позаниматься спортом вдали от автодорог. Там больше и парков, и зеленых зон, — считает Караев. — Попробуйте заняться уличным спортом где-нибудь в районе Арбат или Тверской — там кругом автомобили!

Урбанисты также выяснили, что меньше всего и дома, и на улице занимаются спортом в Новой Москве — в Вороновском, Роговском, Щербинке, Троицке, Мосрентгене. Также к наименее спортивным относятся районы Метрогородок и Бирюлево Западное.

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