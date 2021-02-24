Как подключить платежную систему на сайт
Оплата онлайн — это возможность дистанционно, то есть без личного присутствия, оплатить товар или услугу. С одной стороны продавец, обычно это интернет-магазин, с другой стороны покупатель, который может быть как обычным человеком, так и юридическим лицом, а между ними расстояние иногда в тысячи километров и разные часовые пояса.
Между интернет-продавцом и его покупателем должен быть посредник, через которого происходит процесс оплаты. Совсем недавно владельцы таких магазинов работали по банковскому эквайрингу. То есть заключали договор с одним или несколькими банками, и оплата была возможна только пластиковыми картами.
Это было неудобно ни для продавца, ни для покупателя, поэтому широкое распространение получили эквайринг-агрегаторы, которые дают возможность оплачивать покупки разными способами.
Преимущества онлайн-платежей для бизнеса
Любой владелец интернет-магазина заинтересован в росте количества продаж и увеличении новых клиентов. Должна работать формула: «Увидел — понравилось — купил». Если потенциальный покупатель загрузит виртуальную «корзину» товарами, а оплатить не сможет — он просто уйдет на другой сайт.
Поэтому важно найти такую платежную систему для сайта, чтобы покупатель мог совершить оплату любым удобным способом 24 часа в сутки. Какие оплаты предлагают современные способы эквайринг-агрегаторы:
• любыми банковскими картами;
• с электронных кошельков: ЮMoney, КИВИ, WebMoney и т.д.;
• сервисы Android Pay, Apple Pay и др.;
• с мобильных телефонов по СМС;
• наличными и так далее.
Как происходит подключение платежных систем
Еще до открытия интернет-магазина следует внимательно оценить все доступные системы интернет-эквайринга. Оценить удобство работы, личный кабинет, взаимодействие с техподдержкой, безопасность, комиссии по транзакциям и так далее. Выбрать для себя оптимальный вариант для работы и удобство подключения к своему сайту.
Как подключить сервисы для приема платежей
ЮКасса
Что нужно сделать:
• зарегистрироваться, сразу будет доступен личный кабинет и персональный менеджер;
• загрузить скан паспорта руководителя и анкету компании;
• скачать договор, подписать, загрузить обратно или воспользоваться электронным документооборотом;
• выбрать нужный способ установки: готовый модуль, API или статическая форма;
• сделать тестовую оплату, убедиться, что платежная система для сайта работает как нужно.
Установить платежную систему можно за один день, подключение бесплатное. Есть масса дополнительных функций: возвраты, рассрочка, счета в личном кабинете, налоговая отчетность и т.д.
ChronoPay
Бесплатное подключение за 1-3 дня. Доступно для юрлиц и ИП России, Беларуси и стран Евросоюза.
Как происходит подключение:
• подается заявка и заполняется анкета;
• департамент по рискам компании оценивает сайт. Важно полностью указать информацию по товарам, доставке и оплате;
• выбирается банк; подписываются договора с банком и ChronoPay;
• платежная система интегрируется на сайт; проверка и начало работы.
Платежный модуль встроен практически во все современные CMS. Тарифы оплаты гибкие, рассчитываются персонально с учетом бизнеса и объемом продаж. Комиссию можно уточнить у менеджеров после подачи заявки.
NextPay
Работает с юридическими и физическими лицами, предлагает специальные условия оплаты для ЖКХ, бюджетным организациям, самозанятым и т. д. Для интернет-магазинов есть готовые модули.
Как подключить:
• зарегистрироваться: е-мэйл, логин, пароль, получить секретный код;
• в личном кабинете подключить нужный проект;
• подать заявку: указать название, вэб-сайт, описание товаров или услуг. Для юрлиц нужен договор, для физлиц — кошелек ВебМани;
• подтвердить подлинность заявки;
после проверки настроить прием оплаты удобным способом.
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