«Мы помогаем людям поверить в себя»: интервью с психологом Центра социальной адаптации имени Глинки

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В Центре социальной адаптации имени Е. П. Глинки помогают бездомным людям. Многим из них необходима помощь психолога. В учреждении такую поддержку подопечным оказывают. О своей работе рассказал психолог центра Михаил Шевелев. Уже почти семь лет он помогает бездомным людям и нисколько не жалеет о своем выборе.

— Почему важна работа с психологом в процессе ресоциализации бездомного человека?

— Жизнь на улице оставляет неизгладимый след на психике человека. Чем больше времени он проводит на улице, тем глубже травма и тяжелее последствия. По результатам некоторых исследований, после нахождения на улице более шести месяцев происходят неисправимые изменения в психике человека. Задача психолога сводится к определению степени психологических повреждений и нахождению методов воздействия на человека. Без помощи специалиста вернуть человека к нормальной жизни и снизить негативные воздействия пребывания на улице крайне сложно.

— С какими проблемами к вам приходят люди?

— Самая распространенная проблема — отсутствие веры в себя и свои силы. Будущее представляется человеку в черных тонах. Он опускает руки еще до того, как попытается исправить ситуацию. Если человек не верит, что проблему можно решить, и заранее планирует негативный исход развития событий, то его настигнет неудача.

— Как обычно проходит ваш рабочий день?

— Я консультирую обратившихся за помощью, а также сам общаюсь с бездомными людьми и предлагаю помощь. Выясняю у каждого, есть ли у него проблемы, жалобы и прочее. Если человеку моя поддержка нужна, договариваюсь о времени консультации. Как показывает практика, всегда находится несколько желающих поделиться своими переживаниями и обратиться за помощью.

— Что вы любите в своей работе?

— Самое приятное в работе — видеть результаты своего труда. Когда к тебе приходит человек в первый раз — перед тобой загадка: что им движет, какие у него мысли, стремления, мечты? В процессе общения ты постепенно находишь ответы на все эти вопросы и начинаешь понимать, как правильнее помочь ему. Начинается долгий и трудный путь возвращения человека к нормальной жизни. У него исчезает уныние, улучшается настроение, меняются планы на будущее, человек устраивается на работу и многое другое. Наблюдать этот путь и видеть его конечный результат — настоящее удовольствие.

— Почему вы занимаетесь этим делом?

— Мне нравится, что я каждый раз сталкиваюсь с новыми ситуациями. Человек — уникальное существо, и то, что подойдет для одного, зачастую оказывается неприемлемым для другого. Здесь нет шаблонов. Нужно постоянно думать, искать, пробовать. В проблеме человека ты видишь вызов. Твоя задача — принять вызов, проанализировать и найти варианты решения проблемы.

— Расскажите историю о том, как жизнь человека изменилась благодаря вашей работе и помощи других специалистов учреждения?

— Однажды к нам поступил Евгений. В анамнезе — длительный срок тюремного заключения, хронические болезни, требующие непрерывной поддерживающей терапии, отсутствие родных и близких людей и полное отсутствие желания что-либо менять в своей жизни. Единственным интересом оставались музыка и танцы. В результате длительной работы, стимулируя именно этот интерес, Евгений стал посещать разнообразные музыкальные мероприятия. На одном из них он познакомился с девушкой. Знакомство переросло в любовь, и уже два года Женя живет с девушкой. Отношения стали этапом новой жизни для человека, который фактически махнул на себя рукой.

— Какие психологические барьеры есть у людей, оказавшихся на улице?

— Самый тяжелый барьер — исключение из социума. Человек, живя в обществе, практически выкинут из него. Посмотрите на бездомных людей — какого отношение к ним у подавляющего большинства более благополучных граждан. К сожалению, в лучшем случае — тихое презрение. Бытует мнение, что бездомные люди — только алкоголики, наркоманы и имеющие судимость. Действительно, определенный процент таких бездомных людей есть, но он невысок. И когда человек, потерявший жилье и просящий помощи, сталкивается с таким отношением к себе, он ожесточается, учится жить вне общества, от которого он получает только упреки. Преодолеть этот барьер крайне сложно, должно пройти много времени. Придется потратить много сил, чтобы вернуть человеку веру в то, что он может измениться.

Также присутствует проблема алкоголизма. Как отвечал мне на вопрос «зачем пьешь?» один из обратившихся за помощью: «Стыд. Мне стыдно просить помощи. Вдруг знакомые из прошлой жизни меня узнают, что они подумают? А когда выпьешь, страх уходит». В подобных случаях алкоголь служит как самое простое и доступное средство для снятия накопившегося внутреннего напряжения.

— Как выстраивается работа с человеком, который попал к вам в центр, с точки зрения работы психолога?

— Для начала необходимо установить контакт с человеком и понять, что случилось. Какова причина его нахождения на улице? Он мог потеряться, приехать в Москву и попасть в беду, его могли ограбить. После установления причин мы выполняем первичную психодиагностику. Ее цель — изучение психологических особенностей человека и разработка индивидуальной программы ресоциализации, на которой и строится дальнейшая работа.

— Многие люди оказываются на улице, но при этом не обращаются за помощью. Почему?

— Оказавшись на улице, человек пребывает в шоке. Он не понимает, что сейчас произошло и что ему делать дальше. Он начинает метаться, не зная к кому и с чем обратиться. А получая отказ за отказом, он начинает думать, что так будет всюду, никому нет до него дела, а через некоторое время смиряется со своим статусом и впадает в депрессию.

— Какие формы психологической работы вы используете? Индивидуальные консультации, тренинги?

— На стадии знакомства с новым человеком проводятся интервьюирование, анкетирование и тестирование, на основании которых мы определяем дальнейшую стратегию работы. Очень многое зависит от степени доверия, возникающего между психологом и обратившимся за помощью. Поэтому мы часто используем индивидуальные консультации. Они позволяют лучше узнать глубину и характер переживаний человека. Одни тренинги используются как средство для визуализации и переноса внутренних переживаний, другие — носят обучающий характер и направлены на самостоятельное противостояние психотравмирующим ситуациям.

— Как ваши близкие относятся к этой работе?

— Сначала была некоторая настороженность из-за стереотипов про бездомных, так широко распространенных в обществе. Со временем мои близкие стали понимать, что это такие же люди, как и все остальные: со своими проблемами, желаниями и мечтами.

— В чем принципиальное отличие, когда на прием приходит бездомный человек, а не тот, у которого есть свой дом? И как это отличие влияет на выстраивание работы психолога?

— Живя на улице, человек постепенно утрачивает прежние интересы. Его задача сводится к «выживанию любой ценой». А в этой задаче ему не помогут философия, искусство и культура. Когда человек вынужден постоянно думать о том, что он сегодня будет есть и где можно безопасно переночевать, все остальные его потребности и эмоции подвергаются серьезной деформации. Важно учитывать все эти факторы для построения диалога и установления продуктивного контакта. Наша задача — постепенно «раскачать» человека, выбить его из той защитной скорлупы, в которой он оказался, спасаясь от суровой реальности. Прежние бытовые мелочи и заботы для него превращаются в ненужную обузу, балласт. Человек научился жить без этого и категорически не хочет «усложнять» себе жизнь. Упасть легко, а вот путь возвращения долог и требует усилий самого человека.

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