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Известная российская торговая сеть исполнила заветные мечты жителей Москвы и Московской области
Фото: freepik.com

Известная российская торговая сеть исполнила заветные мечты жителей Москвы и Московской области

Михаил Петров

Общество

Торговая сеть «Пятерочка» подвела итоги акции «Исполняем мечты!». Она стартовала в преддверии Нового года и проводилась по всей стране уже в третий раз. Победители акции получили квартиру в Москве, автомобили, смартфоны и другие ценные призы. Участниками стали более 16 миллионов человек.

Сразу трое постоянных гостей магазинов популярной торговой сети в Москве и Московской области стали обладателями главных призов. Квартиру в Москве выиграла жительница поселка городского типа Октябрьский Московской области Ташбаева Елизавета. А жительница города Хотьково Московской области Маргарита Суворова и москвичка Елена Строкулева выиграли современные комфортабельные автомобили KIA Rio.

— Мы с семьей живем в поселке Октябрьский. Я сейчас нахожусь в декретном отпуске и занимаюсь ребенком, летом у нас пополнение, — рассказывает победительница акции «Исполняем мечты» и обладательница главного приза Елизавета Ташбаева. — Такой выигрыш — это шок! Да еще в то время, когда квартира действительно нужна — прямо чудо! Мы очень рады. Так здорово начался год! Будет у нас теперь свое гнездышко в столице.

Елизавета Ташбаева и ее муж — постоянные покупатели «Пятерочки». Все продукты покупают здесь. Магазин находится рядом с их домом, далеко ходить не надо. Елизавета любит разные акции, вот и в этот раз зарегистрировалась и не пожалела. О том, что выиграла квартиру в Москве, Елизавета Ташбаева узнала после звонка и СМС от торговой сети. Как и Маргарита Суворова, она теперь является обладательницей автомобиля.

— Когда мне пришло СМС о выигрыше, я не поверила. Мы думали, что такое невозможно, что такое если и происходит, то где-то еще. Но все оказалось правдой. Автомобиль будет нам очень кстати, скоро сын пойдет в школу, будем его отвозить и привозить. Спасибо торговой сети за такой подарок! — делится Маргарита Суворова.

— Акцию, которая исполняет мечты гостей, «Пятерочка» проводит уже третий год подряд. Каждый раз нам очень приятно делать такие важные и долгожданные подарки. Мы благодарим каждого гостя наших магазинов и участника акции по всей России за отклик, за то, что доверили «Пятерочке» свои ежедневные покупки. Мы рады вновь подарить веру в настоящее чудо, исполнить чьи-то заветные мечты и вдохновить всех на участие в наших новых акциях, — комментирует Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети.

Акция «Исполняем мечты!» стартовала 24 ноября 2020 года и завершилась 11 января 2021-го. В ней могли принять участие все посетители магазинов торговой сети, зарегистрированные в программе лояльности «Выручай-карта». Чтобы получить шанс на выигрыш, нужно было нажать на кнопку «Участвую» в личном кабинете или мобильном приложении торговой сети. После этого до завершения акции за каждую покупку в магазине на определенную сумму с применением «Выручай-карты» участники получали «шансы» на выигрыш, а за покупку товаров партнера — еще и дополнительные. Розыгрыш главных призов состоялся в конце января 2021 года. Помимо них, среди всех участников было разыграно 5000 баллов на «Выручай-ку», сертификаты на покупку в интернет-магазине OZON и смартфоны.

Полный список победителей опубликован на сайте 2021.5ka.ru

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