«Зачем удалили?»: Соловьев прокомментировал пропажу пародии на себя

Фото: Пресс-служба Совфеда

Телеканал, создавший пародию на российских телеведущих, «живет в каком-то своем мире», если он сначала делает контент, а потом его по никому не известным причинам сам же и удаляет. Такое мнение выразил журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев.

Ранее участник телешоу «Однажды в России» Азамат Мусагалиев спародировал Соловьева, назвавшись Соловьем-разбойником и озвучив ряд пророссийских и антиамериканских ироничных высказываний. Коллеги Мусагалиева, в свою очередь, примерили образы коллег Соловьева — Артема Шейнина, Ольги Скабеевой и Владимира Киселева. Однако затем выпуск исчез из YouTube-аккаунта телеканала и онлайн-кинотеатра.

Видео: Telegram-канал «Подъем»

Сам Владимир Соловьев о пародии узнал только, когда ее уже удалили.

— Мне вообще непонятно, зачем удалили. Штука-то смешная получилась. Правда, я не говорю: «Мой хороший», — со смехом прокомментировал собеседник «Вечерней Москве».

Он счел образ Мусагалиева «прикольным» и местами даже точным: некоторые вещи переданы хорошо, некоторые нет. Соловьев признался, что спокойно относится к пародиям, хотя в данном случае «могло бы быть посмешнее».

— Честно скажу, меня удивила вся эта история (с публикацией и последующим удалением пародии — прим. «ВМ»). Какие-то они [на телеканале] суетливые. Сами ставят, сами снимают, сами удаляют, сами же делают из этого большую историю. Я к этому каналу не имею никакого отношения — не работаю там. У них, очевидно, вот такая странная политика. Они живут в своем мире, делают что хотят, — сказал он.

По мнению Соловьева, удалять то, что уже попало в интернет, не имеет никакого смысла. Так или иначе, когда что-то утекает в Сеть, оно становится доступным «везде и всюду», подчеркнул журналист.

— Может, кто-то хотел всю эту ситуацию придавить, но удалением ролика, наоборот, только вызвал интерес, — добавил он.

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