Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Зачем удалили?»: Соловьев прокомментировал пропажу пародии на себя
Фото: Пресс-служба Совфеда

«Зачем удалили?»: Соловьев прокомментировал пропажу пародии на себя

Ростислав Зубков

Общество

Телеканал, создавший пародию на российских телеведущих, «живет в каком-то своем мире», если он сначала делает контент, а потом его по никому не известным причинам сам же и удаляет. Такое мнение выразил журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев.

Ранее участник телешоу «Однажды в России» Азамат Мусагалиев спародировал Соловьева, назвавшись Соловьем-разбойником и озвучив ряд пророссийских и антиамериканских ироничных высказываний. Коллеги Мусагалиева, в свою очередь, примерили образы коллег Соловьева — Артема Шейнина, Ольги Скабеевой и Владимира Киселева. Однако затем выпуск исчез из YouTube-аккаунта телеканала и онлайн-кинотеатра.

Видео: Telegram-канал «Подъем»

Сам Владимир Соловьев о пародии узнал только, когда ее уже удалили.

— Мне вообще непонятно, зачем удалили. Штука-то смешная получилась. Правда, я не говорю: «Мой хороший», — со смехом прокомментировал собеседник «Вечерней Москве».

Он счел образ Мусагалиева «прикольным» и местами даже точным: некоторые вещи переданы хорошо, некоторые нет. Соловьев признался, что спокойно относится к пародиям, хотя в данном случае «могло бы быть посмешнее».

— Честно скажу, меня удивила вся эта история (с публикацией и последующим удалением пародии — прим. «ВМ»). Какие-то они [на телеканале] суетливые. Сами ставят, сами снимают, сами удаляют, сами же делают из этого большую историю. Я к этому каналу не имею никакого отношения — не работаю там. У них, очевидно, вот такая странная политика. Они живут в своем мире, делают что хотят, — сказал он.

По мнению Соловьева, удалять то, что уже попало в интернет, не имеет никакого смысла. Так или иначе, когда что-то утекает в Сеть, оно становится доступным «везде и всюду», подчеркнул журналист.

— Может, кто-то хотел всю эту ситуацию придавить, но удалением ролика, наоборот, только вызвал интерес, — добавил он.

Читайте также: «Наконец-то»: Clubhouse разблокировал аккаунт Владимира Соловьева

пародияВладимир Соловьевжурналисты
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Армении грозит Февральская революция

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как помочь подростку повзрослеть: притча о блудном сыне

Все мнения
О проекте