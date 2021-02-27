Октябрина Ганичкина рассказала, как снежная зима повлияет на урожай

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В этом году из-за снежной зимы столичных дачников ждут небывалые урожаи. Об этом «Вечерней Москве» сообщила телеведущая, кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина.

В прошлом году не было урожая яблок, так как зима выдалась бесснежная и теплая, напомнила Ганичкина. В этом году, по ее словам, будет много плодовых, уродит ягода. Морозы поспособствуют изобилию яблок, вишни, черешни. При минус 20 градусах, как объяснила Ганичкина, гибнет грибок и вымирают зимующие под корой насекомые-вредители. Корни деревьев укрыты снегом, поэтому морозы их не повредят.

— Из-за обилия снега вредители останутся в почве — им сейчас тепло и хорошо. Корнеплоды придется защищать. Грядки для этого по весне рыхлят, добавляют в землю золу, горчицу, молотый перец, крошеный лавровый лист. Рыхление насыщает землю влагой, которой этой весной будет много. Деревья до середины лета можно будет не поливать, — сказала огородница.

Ганичкина заверила, что в 2021 году будет прекрасный урожай зерновых: озимые хорошо перезимуют под сугробами, по весне их смочат талые воды.

Эксперт предупредила, что дачные участки в низинах может затопить. В таких местах грунтовые воды близко подходят к поверхности, и обильные потоки из-за большого количества тающего снега могут запрудить местность.

Ганичкина подсказала, как смягчить последствия ожидаемого потопа. Чтобы снег стал заранее потихоньку таять, на участках можно рассыпать древесную золу и крошеный уголь.

— Обычно на участке есть уклон, в начале оттепели можно сгрести снег к краю участка, который находится ниже. Лучше заблаговременно сделать водоотводы по периметру дачи или огорода, прокопать канавки, поставить для потоков воды направляющие заборчики из подручного материала — кусков кровельного железа и обломков шифера, — посоветовала она.

Ганичкина добавила, что в подобной защите нуждаются и теплицы, ведь вода может в них застояться и погубить рассаду.

Собеседница «ВМ» добавила, что снежная зима уменьшит популяцию кротов, их норы весной будут затоплены. Как заметила Ганичкина, люди иногда ошибочно считают, будто кроты вредят овощам. По ее словам, это не так — кроты питаются насекомыми, которых ищут под землей и уничтожают огородных вредителей.

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