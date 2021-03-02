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Москвичи спасают усадьбу
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Москвичи спасают усадьбу

Виктория Филатова

Общество

Старинная усадьба Нарышкиных, расположенная в Ворошиловском парке, постепенно разрушается. Но собственник объекта культурного наследия вместо реставрации предлагает переделать его в гостиницу. Жители района Фили-Давыдкова возмущены плачевным состоянием здания.

Недавно к инициативной группе жителей присоединился тележурналист Евгений Попов. Вместе с местными активистами он осмотрел здание.

Усадьба Нарышкиных, построенная еще в XVIII веке, — главная достопримечательность парка. К сожалению, ее современный вид далек от представления о том, как должен выглядеть памятник. В здании заколочены окна, а по периметру его окружает зеленая сетка. Мужчина, представившийся охранником, заверил горожан, что здание ремонтируют. Но местные жители уверены, что это не так.

— Усадьба была приватизирована еще в девяностые годы организацией, зарегистрированной в офшорной зоне, — рассказывает местная жительница Евгения Разгон. — Есть охранные обязательства, которые должен выполнять собственник объекта культурного наследия федерального значения. Но он их игнорирует.

Москвичи спасают усадьбуФото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

По словам активистов, три года назад представители собственника выходили на общественные слушания. Они предлагали отреставрировать усадьбу и сделать в здании гостиницу, ресторан или тренажерный зал. Местные жители выступили против, потому что придется перестроить все внутри.

Существует план работ, которые собственник должен выполнить к августу 2021 года. Но пока все остается только на бумаге. Поэтому департамент культурного наследия инициировал судебный процесс с собственником усадьбы.

Журналист Евгений Попов уверен, что усадьба должна перейти в собственность города.

Москвичи спасают усадьбуФото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

— Я ужаснулся состоянию объекта! — вспоминает он. — Во флигелях разруха и мусор. Висит щит с информацией о реставрации, но никаких работ я не заметил. Конечно, закон о частной собственности никто не отменял. Но в данном случае нужно иметь в виду, что это не просто здание, а объект культурного наследия, нашей с вами истории. Поэтому планирую внимательно наблюдать за ходом реставрационных работ. Готов оказать поддержку инициативной группе, добивающейся на законных основаниях передачи памятника культурного наследия городу.

— Хотелось бы создать здесь место для жителей района. Пусть здесь будет ЗАГС или досуговый центр для детей, — предлагает председатель совета ОСК «Кунцево» Сергей Завьялов.

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