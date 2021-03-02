Москвичи спасают усадьбу
Старинная усадьба Нарышкиных, расположенная в Ворошиловском парке, постепенно разрушается. Но собственник объекта культурного наследия вместо реставрации предлагает переделать его в гостиницу. Жители района Фили-Давыдкова возмущены плачевным состоянием здания.
Недавно к инициативной группе жителей присоединился тележурналист Евгений Попов. Вместе с местными активистами он осмотрел здание.
Усадьба Нарышкиных, построенная еще в XVIII веке, — главная достопримечательность парка. К сожалению, ее современный вид далек от представления о том, как должен выглядеть памятник. В здании заколочены окна, а по периметру его окружает зеленая сетка. Мужчина, представившийся охранником, заверил горожан, что здание ремонтируют. Но местные жители уверены, что это не так.
— Усадьба была приватизирована еще в девяностые годы организацией, зарегистрированной в офшорной зоне, — рассказывает местная жительница Евгения Разгон. — Есть охранные обязательства, которые должен выполнять собственник объекта культурного наследия федерального значения. Но он их игнорирует.
По словам активистов, три года назад представители собственника выходили на общественные слушания. Они предлагали отреставрировать усадьбу и сделать в здании гостиницу, ресторан или тренажерный зал. Местные жители выступили против, потому что придется перестроить все внутри.
Существует план работ, которые собственник должен выполнить к августу 2021 года. Но пока все остается только на бумаге. Поэтому департамент культурного наследия инициировал судебный процесс с собственником усадьбы.
Журналист Евгений Попов уверен, что усадьба должна перейти в собственность города.
— Я ужаснулся состоянию объекта! — вспоминает он. — Во флигелях разруха и мусор. Висит щит с информацией о реставрации, но никаких работ я не заметил. Конечно, закон о частной собственности никто не отменял. Но в данном случае нужно иметь в виду, что это не просто здание, а объект культурного наследия, нашей с вами истории. Поэтому планирую внимательно наблюдать за ходом реставрационных работ. Готов оказать поддержку инициативной группе, добивающейся на законных основаниях передачи памятника культурного наследия городу.
— Хотелось бы создать здесь место для жителей района. Пусть здесь будет ЗАГС или досуговый центр для детей, — предлагает председатель совета ОСК «Кунцево» Сергей Завьялов.